¿Ha oído hablar del plátano más grande del mundo?

Muchos saben que existen decenas de variedades de plátanos. Sin embargo, Hua Moa es una variedad de la que muy pocos han oído hablar. Se considera uno de los tipos de plátano más grandes e inusuales del mundo.

El plátano Hua Moa puede alcanzar hasta 25 centímetros de largo y casi 10 centímetros de ancho. Su peso llega a veces hasta los 450 gramos. Por ello, un solo plátano Hua Moa es varias veces más grande que los plátanos comunes.

Esta variedad se cultiva principalmente en las islas Hawái. Es apreciada no solo por su tamaño, sino también por su sabor único y su textura suave. La población local suele consumirlo frito o cocinado.

Sin embargo, cultivar el Hua Moa no es fácil. Los expertos señalan que es muy sensible a diversas enfermedades de las plantas. Por esta razón, sus plantaciones han disminuido drásticamente en los últimos años, haciendo que esta variedad única sea cada vez más escasa.

Hoy en día, el Hua Moa es reconocido como una de las variedades de plátano más interesantes del mundo, no solo por su tamaño gigantesco, sino también por su rareza.