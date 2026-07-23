Un gatito que «vigila» sandías se convierte en estrella de Internet

Perl, un gatito que vive en Tailandia, se ha convertido en una verdadera estrella de las redes sociales gracias a su mirada extremadamente seria y su aspecto único. Sus fotos, en las que aparece sentado entre sandías como si estuviera cumpliendo una misión muy importante, están captando la atención de millones de usuarios.

En realidad, Perl vive en una granja donde se cultivan sandías. Durante la época de cosecha, se hizo famoso por quedarse casi inmóvil junto a las frutas. Su mirada seria y su aspecto «dedicado al trabajo» han deleitado a muchas personas.

Los usuarios de las redes sociales han reaccionado con humor a su rostro decidido, que parece tener el ceño fruncido, y le han otorgado el título no oficial de «Inspector jefe de sandías». Muchos dejan comentarios divertidos en sus fotos, llamando al gatito uno de los «empleados» más trabajadores de Internet.