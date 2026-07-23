Un cementerio plano en Irán genera debate en las redes sociales (video)

Un video grabado en un cementerio de Irán se ha vuelto viral en las redes sociales. En él se observa que las tumbas no están formadas por montículos de tierra o elevaciones como en muchos países, sino que están construidas al mismo nivel que el suelo.

Como se puede apreciar en el video, la parte superior de las tumbas es plana, lo que permite a las personas caminar libremente por el cementerio. Esta situación despertó la curiosidad de muchos usuarios y dio lugar a diversos debates.

En los comentarios, algunos observadores señalaron que este método facilita el mantenimiento y cuidado del cementerio, mientras que otros consideran esta escena inusual debido a que difiere drásticamente de las tradiciones a las que están acostumbrados.