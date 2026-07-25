El vuelo de Starship en 150 segundos: el histórico éxito de la nave de SpaceX en video

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El vuelo de Starship en 150 segundos: el histórico éxito de la nave de SpaceX en video

La empresa SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha completado uno de los pasos más importantes en la conquista del espacio: el vuelo de prueba Flight 13 de la nave Starship. Realizada el 25 de julio de 2026, esta misión pasó a la historia ya que la nave amerizó en el océano conservando su integridad por completo. Ahora se ha publicado un video especial en las redes que condensa este complejo proceso de 65 minutos en apenas 150 segundos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el video acelerado muestra todas las etapas, desde el despegue de la nave en el sitio de Boca Chica hasta su suave aterrizaje en el Océano Índico. Las imágenes capturadas por las cámaras a bordo permiten al espectador ver de cerca la salida de la nave de la atmósfera, el funcionamiento de los motores y el estado de la nave Ship 40 en el espacio.

Fuego de plasma y avances tecnológicos

Uno de los momentos más emocionantes del video es el reingreso de la nave Starship en las capas densas de la atmósfera. En él se puede observar cómo la capa de protección térmica de la nave resiste la presión del plasma incandescente. A diferencia de las pruebas anteriores, esta vez la nave conservó su integridad por completo y llegó con éxito al punto designado.

Elon Musk destacó que el cuerpo de acero inoxidable y el escudo térmico actualizado elegidos para el proyecto Starship han demostrado su total eficacia. Según sus palabras, el estado de la nave se mantuvo «increíble» incluso después de aterrizar. Esto aumenta aún más las posibilidades de reutilizar los Starships en el futuro.

Hacia el futuro

Este vuelo de prueba sirve no solo para perfeccionar la estructura de la nave, sino también otros proyectos de SpaceX. En particular, el ingeniero de la compañía Michael Nicholls anunció que actualmente se está trabajando en la nueva generación de satélites Starlink V3 y que un grupo de 20 satélites ha superado con éxito las pruebas.

El objetivo principal del proyecto Starship es llevar a la humanidad a Marte y construir bases permanentes en la Luna. El éxito de la misión Flight 13 ha acercado significativamente el momento de lograr estas grandes metas. Ahora los especialistas trabajan en aterrizar la nave en tierra firme, específicamente en la torre especial "Mechazilla", en los próximos vuelos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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