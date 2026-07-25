Uno de los clubes líderes del fútbol inglés y europeo, el Manchester City, ha ampliado a largo plazo su colaboración con el talentoso defensa uzbeko Abdukodir Khusanov. El defensa central de 22 años ha firmado un nuevo contrato con el club válido hasta 2031. El acuerdo también incluye una opción para extender el vínculo por un año más. Este paso demuestra la gran confianza de la directiva del club en el joven jugador. Así lo informa Goal.com el informa.

Khusanov fue fichado en enero de 2025 procedente del club francés Lens por 33,5 millones de libras esterlinas. A pesar de haber tenido algunas dificultades en sus primeros partidos, especialmente en su debut contra el Chelsea, se recuperó rápidamente. Durante la temporada pasada, disputó 37 encuentros en todas las competiciones, convirtiéndose en una pieza indispensable de la defensa de los "Citizens".

Nuevos retos bajo la era de Enzo Maresca

Con la llegada de Enzo Maresca al banquillo del Manchester City, se espera que el rol de Khusanov en el equipo se fortalezca aún más. El jugador expresó su disposición para seguir mejorando bajo la tutela del nuevo entrenador. La temporada pasada acumuló experiencia internacional no solo a nivel de clubes, sino también con la selección nacional de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Disfruto cada minuto que paso en Mánchester. Siento que estoy creciendo como futbolista y aprendiendo mucho aquí", declaró Abdukodir Khusanov en una entrevista para el sitio web oficial del club. Según sus palabras, su principal objetivo ahora es impresionar a Enzo Maresca y a su cuerpo técnico para asegurarse un puesto en el once titular.

El rendimiento de Khusanov la temporada pasada es realmente digno de elogio. Fue titular en las finales de la FA Cup y la Carabao Cup celebradas en el estadio de Wembley. Asimismo, su actuación en la Liga de Campeones contra el Real Madrid fue muy bien valorada por los especialistas. Esta regularidad en partidos de gran envergadura fue el motivo principal para premiarlo con un nuevo contrato.

Un defensa líder para el futuro

Tras las salidas de los experimentados defensas John Stones y Nathan Aké, el protagonismo de Khusanov aumentará sin duda alguna. El director de fútbol del Manchester City, Hugo Viana, no ocultó su satisfacción por la evolución del futbolista. Destacó que desde su llegada a Inglaterra, Abdukodir trabaja incansablemente y muestra cualidades físicas y técnicas propias de un defensa de talla mundial.

Según ixbt.com, este nuevo contrato reemplaza el anterior acuerdo de Khusanov que debía finalizar en 2029. Ahora, el futbolista uzbeko es considerado una pieza clave en el proyecto a largo plazo del equipo. Su valor de mercado y su nivel de juego están abriendo una nueva página en la historia del fútbol uzbeko.

A modo de conclusión, la permanencia a largo plazo de Abdukodir Khusanov en un gran club como el Manchester City no solo representa un logro personal para el jugador, sino también un gran reconocimiento para el fútbol de toda la región. Sin duda, será apasionante para todos los aficionados uzbekos seguir su liderazgo en la zaga defensiva en las próximas temporadas.