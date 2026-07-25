¿Ferran Torres al PSG? El Barcelona fija un ultimátum a su estrella

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¿Ferran Torres al PSG? El Barcelona fija un ultimátum a su estrella

Convertido en un verdadero héroe tras marcar el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo con la selección española, el futuro de Ferran Torres está a punto de definirse. La directiva del Barcelona le ha dado un plazo de una semana para tomar una decisión definitiva sobre su carrera futura. Actualmente, el Paris Saint-Germain sigue de cerca esta situación y está tomando medidas serias para fichar al delantero español, informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Mundo Deportivo, la próxima semana se llevará a cabo una reunión cara a cara entre la directiva del club catalán y el jugador. Disfrutando de sus vacaciones en Ibiza tras una dramática final contra Argentina, el delantero de 26 años deberá dar una respuesta clara al club sobre su futuro. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, quiere hablar personalmente con el jugador para conocer sus planes.

La conexión Luis Enrique y Ferran Torres

El técnico parisino Luis Enrique desea enormemente ver en su equipo a su exalumno, a quien dirigió en su etapa en la selección española. Según Foot01, el Paris Saint-Germain está dispuesto a pagar 35 millones de euros por Ferran Torres. Fuentes en España también informan que se habría alcanzado un acuerdo verbal entre el jugador y el club parisino.

Es bien sabido que las relaciones entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain son bastante frías. Por esta razón, los catalanes no quieren ceder a una de sus principales estrellas directamente a un rival. Sin embargo, la situación contractual ha colocado al club en una posición difícil.

Aunque el contrato actual de Torres con el Barcelona se extiende hasta 2027, en la práctica está entrando en la recta final de su vínculo. El club le ha ofrecido un nuevo contrato, pero el jugador aún no ha dado una respuesta positiva. Si Ferran rechaza la nueva renovación, el Barcelona se verá obligado a venderlo este verano.

Otros pretendientes y la decisión final

Aunque el Paris Saint-Germain lidera la carrera, el interés por el jugador no se limita solo a Francia. Tras su brillante participación en la Copa del Mundo, los siguientes equipos también han mostrado interés:

  • Atlético de Madrid;
  • Un club anónimo de la Premier League inglesa;
  • Varios equipos punteros de Italia.
El tiempo corre para el Barcelona. A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, la directiva del club quiere zanjar todos los asuntos antes del 1 de agosto. Si Ferran Torres no firma un nuevo contrato, será puesto en el mercado de fichajes y vendido al equipo que presente la mejor oferta. El club no quiere bajo ningún concepto dejar ir gratis a su héroe el próximo año.

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