Катта балиқми ёки ерости силкиниши: Ўзбекистондаги дарёда бўлган ҳолат муҳокама қилинмоқда

·69·Жамият
Катта балиқми ёки ерости силкиниши: Ўзбекистондаги дарёда бўлган ҳолат муҳокама қилинмоқда

Ўзбекистондаги дарёлардан бирида олинган видео ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди. Унда сув тўлқинлари ғайриоддий тарзда ҳаракатланаётгани ва оқим бирданига ўзгаргандек кўринаётгани акс этган.

Кадрларни кўрган фойдаланувчилар турли тахминларни илгари суришмоқда. Кимдир бу ҳолатга дарёдаги йирик балиқ сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини айтган. Бошқалар эса ерости силкиниши ёки сув тубидаги ҳаракатлар ҳақида фикр билдирган.

Айрим изоҳларда сувга бирор ҳайвон тушиб кетган бўлиши мумкинлиги ҳам ёзилган. Аммо ҳозирча бу тахминларнинг бирортаси расман тасдиқланмаган.

Мутахассислар изоҳи берилмагунча, дарёдаги ушбу ҳолатнинг аниқ сабаби номаълум бўлиб қолади. Шу билан бирга, видео табиатдаги кутилмаган ҳодисалар одамларда қандай қизиқиш уйғотишини яна бир бор кўрсатди.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқдаАраб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқдаБугун, 12:10Ноқонуний қурилиш қимматга тушдиНоқонуний қурилиш қимматга тушдиБугун, 11:39Нукусда фирибгардан жиноий жарима ундирилдиНукусда фирибгардан жиноий жарима ундирилдиБугун, 11:13Бойлик тафаккурдан бошланади: фаровонлик сари 4 қадам...Бойлик тафаккурдан бошланади: фаровонлик сари 4 қадам...Бугун, 11:04Элдор Шомуродов ўзини ҳақорат қилган мухлисига жойида жавоб қайтарди (видео)Элдор Шомуродов ўзини ҳақорат қилган мухлисига жойида жавоб қайтарди (видео)Бугун, 08:33Эркак масъулиятдан қочса, оилада нима ўзгаради?Эркак масъулиятдан қочса, оилада нима ўзгаради?Кеча, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди