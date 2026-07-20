Катта балиқми ёки ерости силкиниши: Ўзбекистондаги дарёда бўлган ҳолат муҳокама қилинмоқда
Ўзбекистондаги дарёлардан бирида олинган видео ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди. Унда сув тўлқинлари ғайриоддий тарзда ҳаракатланаётгани ва оқим бирданига ўзгаргандек кўринаётгани акс этган.
Кадрларни кўрган фойдаланувчилар турли тахминларни илгари суришмоқда. Кимдир бу ҳолатга дарёдаги йирик балиқ сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини айтган. Бошқалар эса ерости силкиниши ёки сув тубидаги ҳаракатлар ҳақида фикр билдирган.
Айрим изоҳларда сувга бирор ҳайвон тушиб кетган бўлиши мумкинлиги ҳам ёзилган. Аммо ҳозирча бу тахминларнинг бирортаси расман тасдиқланмаган.
Мутахассислар изоҳи берилмагунча, дарёдаги ушбу ҳолатнинг аниқ сабаби номаълум бўлиб қолади. Шу билан бирга, видео табиатдаги кутилмаган ҳодисалар одамларда қандай қизиқиш уйғотишини яна бир бор кўрсатди.
…