La reacción de un conductor que le cede el paso a un camaleón divierte a internet (video)

Un gracioso incidente grabado en la ciudad de Kahramanmaraş, en Turquía, se viralizó ampliamente en las redes sociales. Al percatarse de un camaleón cruzando por el medio de la calle, un conductor detuvo su auto y decidió esperar a que cruzara tranquilamente.

Sin embargo, el camaleón no se mueve tan rápido como se esperaba. De manera peculiar, oscila entre hacia adelante y hacia atrás, comenzando a caminar muy lentamente. Al observar esto, el conductor no puede contener la risa y reacciona con sinceridad ante la situación.

Este video se popularizó rápidamente en las redes sociales, acumulando miles de reproducciones. Los usuarios comentan con humor la paciencia del conductor y el andar «sin prisa» del camaleón.