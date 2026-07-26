Colonos israelíes incendian una mezquita en Qusra: pintadas de «venganza» en los muros

En Cisjordania, la tensión ha alcanzado una nueva y peligrosa fase. La mezquita Al-Rahma, en construcción en la aldea de Qusra, cerca de Nablus, fue incendiada y en sus muros se dejaron pintadas en hebreo que incitan a la venganza.

El ataque se produjo en un momento en que se llevan a cabo redadas militares a gran escala en toda Cisjordania y decenas de palestinos son detenidos. La policía israelí informó que se ha abierto una investigación, pero hasta el momento no hay información sobre la captura de sospechosos.

El incendio causó daños en la mezquita en construcción

Según informó Abdel Azim Wadi, líder de Qusra, los atacantes prendieron fuego a la mezquita, aún inacabada, situada en la parte sur de la aldea.

El fuego dañó la entrada del edificio, los materiales de madera utilizados en la construcción y algunos equipos. En los muros de la mezquita se dejaron inscripciones en hebreo con el significado de «venganza».

Entre ellas:

También había una inscripción que decía: «Venganza por Benayahu».

Se señala que esta inscripción hace referencia a Benayahu Mellet, de 32 años, quien murió en un tiroteo anterior cerca de la aldea de Tal.

El ejército israelí confirmó el incidente

Los militares israelíes informaron que, tras recibir avisos sobre el incendio de la mezquita, se enviaron soldados a las afueras de Qusra.

Según un comunicado del ejército, los efectivos encontraron en el lugar rastros de fuego y grafitis en las paredes. Los sospechosos habían abandonado la zona antes de la llegada de los soldados.

Se indicó que la policía israelí recopilará pruebas e investigará el suceso. Los militares condenaron el ataque y prometieron mantener el orden en la zona.

El mismo día se informó sobre el incendio de otra mezquita en la aldea de Kur, cerca de Tulkarm. Los residentes locales lograron apagar el fuego antes de que se extendiera ampliamente.

¿Cuántas personas fueron detenidas en las redadas?

Los ataques contra las mezquitas se produjeron en el contexto de operaciones militares a gran escala en Cisjordania.

El ejército israelí indicó que más de 70 sospechosos fueron arrestados en varias regiones. Por su parte, fuentes palestinas informaron que el número de detenidos en Nablus, Ramala, Hebrón y otras zonas aumentó a al menos 80.

Asimismo, cientos de viviendas y propiedades fueron registradas. La mayor parte de las operaciones se llevó a cabo en los alrrededores de la aldea de Tal y Nablus.

La parte israelí calificó las redadas de «operación antiterrorista», mientras que las organizaciones palestinas las tildaron de política de castigo colectivo.

¿Qué había ocurrido en la aldea de Tal?

La tensión se intensificó tras un enfrentamiento entre colonos israelíes y palestinos locales cerca de la aldea de Tal.

En el incidente murieron cuatro palestinos y dos israelíes. Algunos informes mencionan que dos de los israelíes eran militares, mientras que otras fuentes señalan que uno de ellos era coordinador de seguridad local.

Tras ello, se informó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio instrucciones para desplegar fuerzas adicionales, endurecer las restricciones de movimiento y llevar a cabo una operación a gran escala.

Las cifras de víctimas varían

Fuentes palestinas afirman que el número de muertos en Cisjordania desde octubre de 2023 ha alcanzado los 1 182. Sin embargo, esta cifra aún no ha sido confirmada por los datos abiertos de la ONU.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registró que, hasta el 3 de julio de 2026, 1 109 palestinos han muerto en Cisjordania a manos de las fuerzas israelíes o colonos desde el 7 de octubre de 2023. Entre ellos hay 243 niños.

Cuando las víctimas recientes de la aldea de Tal se sumen a este recuento, la cifra podría aumentar nuevamente, pero el dato de 1 182 aún no cuenta con la confirmación de fuentes independientes.

24 mil arrestos no significa que estén actualmente en prisión

Según la Sociedad de Prisioneros Palestinos, desde octubre de 2023 se han registrado más de 24 000 casos de arresto en Cisjordania. Esta cifra no representa el número de personas que permanecen encarceladas actualmente, sino que abarca el total de casos, incluyendo a quienes fueron liberados o arrestados de nuevo.

Según un informe de la ONU, en mayo de 2026 había 9 384 palestinos recluidos en prisiones israelíes, de los cuales 3 376 se encontraban en detención administrativa sin cargos ni juicio.

El peligro se intensifica en Cisjordania

El incendio de la mezquita en Qusra no es un hecho aislado. Los ataques de colonos contra núcleos de población, edificios religiosos, viviendas y propiedades agrícolas han aumentado drásticamente durante el año.

La ONU informó que en los primeros meses de 2026 se registraron en promedio cerca de seis ataques de colonos al día. Estos incidentes han dejado personas heridos y dañado viviendas e infraestructuras vitales.

La única pintada de «venganza» dejada en el muro de la mezquita demuestra cuán peligrosa es la situación: cada nuevo ataque puede desencadenar una represalia y más víctimas.

Ahora, la pregunta principal es si los atacantes serán encontrados y rendirán cuentas, o si este suceso se sumará a la lista de violencias impunes en Cisjordania.