Un nadador polaco cruzó el mar Báltico en 55 horas

A sus 31 años, el nadador polaco Bartłomiej Kubkowski se convirtió en la primera persona de la historia en cruzar a nado el mar Báltico, desde Suecia hasta Polonia, sin salir del agua. Tras recorrer casi 160 kilómetros en 55 horas, finalmente alcanzó su objetivo en su quinto intento.

Kubkowski nadó durante más de dos días, enfrentándose al agua fría, los fuertes vientos y las grandes olas. Debido al intenso esfuerzo físico y al agotamiento extremo, incluso sufrió alucinaciones durante el trayecto.

A pesar de ello, el nadador no se rindió y continuó avanzando hacia la meta. No salió del agua ni tocó la embarcación de acompañamiento durante el recorrido.

Esta travesía récord, realizada en el marco del proyecto Ultra Baltic Swim, también tuvo un objetivo benéfico. El evento recaudó casi 185.000 euros para Cancer Fighters, una fundación que apoya la lucha contra el cáncer.