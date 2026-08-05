Hoy, un fragmento de cohete impactará la Luna a gran velocidad

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Hoy, un fragmento de cohete impactará la Luna a gran velocidad

Hoy, 5 de agosto, SpaceX se espera que un fragmento de un cohete de la empresa, que quedó varado en el espacio, impacte a gran velocidad contra la superficie de la Luna. Así lo informó Reuters la agencia.

Según se informó, se trata de la segunda etapa del cohete que lanzó, en enero de 2025, el módulo de aterrizaje lunar de Firefly Aerospace, el cohete Falcon 9 . Esta pieza, del tamaño de un autobús escolar y con un peso de casi 4 toneladas, se ha desplazado sin control por el espacio desde el año pasado.

Según los cálculos, el fragmento del cohete impactará la superficie lunar a las 02:35, hora del Este de Estados Unidos (06:35 GMT), a una velocidad aproximada de 8.690 kilómetros por hora. Como consecuencia del impacto, podría levantarse polvo lunar. Los expertos señalan que este polvo podría iluminarse con la luz del Sol, aunque sería casi imposible verlo a simple vista desde la Tierra.

SpaceXReutersFirefly AerospaceFalcon 9
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Kamola Shuhratova
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