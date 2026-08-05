Muere un niño que pasó nueve años en coma tras comer queso de leche cruda

Mattia Mayestri, de 13 años, murió tras enfermar gravemente después de consumir queso elaborado con leche cruda en la provincia italiana de Trento. Así lo informó RIA Novosti.

En 2017, cuando solo tenía 4 años, Mattia contrajo una infección bacteriana después de comer queso elaborado con leche cruda. Como consecuencia, desarrolló un grave síndrome hemolítico urémico.

Después, el niño quedó en estado vegetativo permanente. Durante casi nueve años vivió con alimentación artificial y necesitó atención médica periódica.

Según se informó, en 2025 el Tribunal Supremo de Casación de Italia confirmó la condena del exdirector de la empresa fabricante de queso y del maestro quesero. La familia de Mattia recibió una indemnización de un millón de euros.

Tras la tragedia, el padre del niño inició una campaña para alertar a la población sobre los riesgos que la leche cruda y sus productos pueden suponer, especialmente para la salud infantil.

Ahora se espera que la muerte de Mattia motive la reapertura del caso. También podría examinarse legalmente la cuestión de una posible responsabilidad por homicidio imprudente.