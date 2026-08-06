Unos perros especiales que salvan osos en Nevada sorprenden a todos

En el estado de Nevada, se utilizan perros oseros de Carelia especialmente entrenados para prevenir conflictos entre humanos y osos salvajes. Este método no sólo sirve para garantizar la seguridad de la población, sino también para salvar a los osos de la destrucción.

Dos perros oseros de Carelia llamados Borsuk y Banjo trabajan junto a los biólogos del Departamento de Vida Silvestre de Nevada (NDOW). No atacan a los osos, sino que están entrenados para alejar al animal de las zonas pobladas ladrando, persiguiendo y, en algunos casos, mordisqueando levemente.

Los especialistas llaman a este método «formación de un reflejo condicionado negativo». Su objetivo es restaurar en los osos un sentido natural de precaución hacia los lugares habitados por humanos. De esta manera, en lugar de regresar a los vecindarios en busca de comida fácil, los animales se dirigen a su hábitat natural.

Borsuk y Banjo también realizan tareas como sacar a los osos de las zonas urbanas, encontrar animales escondidos bajo las casas, buscar osos heridos o huérfanos y participar en investigaciones sobre la vida silvestre.

Los perros oseros de Carelia fueron criados para la caza de animales grandes en la región de Carelia, entre Finlandia y Rusia. Debido a su valentía, fuerte instinto y capacidad para trabajar con animales grandes, se les considera una de las razas más eficaces en la conservación de la vida silvestre.

Se informa que este programa en Nevada se puso en marcha en 2001 con el primer perro osero de Carelia — Stryker . Desde entonces, los perros especialmente entrenados han desempeñado un papel importante para garantizar una convivencia segura entre osos y humanos.