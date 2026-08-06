Comienzan redadas contra mujeres que llevan hiyab en Tayikistán

En la ciudad tayika de Penjikent, las autoridades locales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley comenzaron redadas contra prendas consideradas incompatibles con los valores nacionales. Así lo informaron medios locales.

Según se informó, las imágenes publicadas el 4 de agosto muestran a funcionarios conversando con mujeres que llevaban un pañuelo musulmán que cubre el cabello, el cuello y los hombros. También participaron agentes de policía en las conversaciones.

Las autoridades afirman que el principal objetivo de estas medidas es «prevenir la influencia de una cultura extranjera y preservar las tradiciones nacionales». Sin embargo, no se han divulgado cifras precisas sobre cuántas mujeres y niñas fueron entrevistadas con fines preventivos durante las redadas.

Según fuentes, algunas mujeres que llevan hiyab se negaron a hablar sobre sus conversaciones con representantes de las autoridades. Expresaron su preocupación de que esto pudiera afectar negativamente a su trabajo o a su vida privada.