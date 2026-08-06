David Raya elegido mejor portero de la Premier League inglesa

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David Raya elegido mejor portero de la Premier League inglesa

El portero del Arsenal David Raya ha sido elegido como el mejor guardameta actual de la Premier League inglesa, aunque también está considerado uno de los futbolistas más desafortunados del mundo. En una entrevista con GOAL, el exguardameta del club londinense Graham Stack destacó los grandes éxitos del español a nivel de clubes y su difícil competencia en la selección. Goal.com informa .

David Raya comenzó su carrera en equipos de categorías inferiores como Southport y Blackburn Rovers, y progresó paso a paso hasta llegar a la Premier League con el Brentford. Tras fichar por el Emirates Stadium en 2023, el guardameta español superó inicialmente a Aaron Ramsdale en la lucha por la titularidad y posteriormente ganó el premio Golden Glove durante tres temporadas consecutivas.

La injusticia en el ámbito internacional

Tras ofrecer un rendimiento regular a nivel de clubes y celebrar el título de la Premier League inglesa, el portero de 30 años sigue a la sombra de Unai Simón en la selección. Según Graham Stack, Raya es actualmente el guardameta más desafortunado del mundo, ya que sus estadísticas demuestran que merece ser titular en cualquier gran selección.

Aun así, la exitosa trayectoria de España en el Mundial justifica en cierta medida la decisión del seleccionador. El fiable rendimiento de Unai Simón y los resultados del equipo nacional han dejado a Raya en el banquillo, una situación que su compatriota y los aficionados consideran algo incomprensible y decepcionante.

Liderazgo y confianza sobre el terreno de juego

El entrevistado por GOAL sostiene que David Raya es hoy el mejor portero de la Premier League inglesa en todos los aspectos. Su regularidad, sus rachas imbatido, sus paradas decisivas y sus movimientos sobre el terreno de juego lo confirman claramente.

Gracias a su capacidad para anticiparse al peligro, su actividad y su carácter, además de sus cualidades de liderazgo en el club londinense, Raya se ha convertido en uno de los verdaderos líderes del equipo. Para Graham Stack, la evolución y el profesionalismo del guardameta español en el Arsenal lo han convertido en uno de los mejores porteros del club y de toda la Premier League.

David RayaArsenalPremier LeagueGraham StackSelección Española
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