Jamie Carragher critica el fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor

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Jamie Carragher critica el fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor

El legendario exdefensa del Liverpool, Jamie Carragher, criticó duramente la decisión del delantero Mohamed Salah de fichar por el Trabzonspor turco. En su opinión, la estrella egipcia todavía merece plenamente jugar en una de las cinco grandes ligas europeas por su nivel actual, mientras que la Süper Lig turca está algo por debajo de su potencial. Así lo informa Goal.com que lo anuncia.

Recordemos que, tras varios meses de rumores, Salah dejó el Liverpool como agente libre y fue recibido por miles de aficionados en una presentación solemne en el Akyazı Arena. A pesar del interés prolongado de la Saudi Pro League y de varios clubes europeos de prestigio, el experimentado delantero acordó firmar un contrato de dos años con el club turco.

Las opiniones de Carragher sobre los clubes de prestigio

En el pódcast Football Ramble, Jamie Carragher no ocultó su sorpresa y expresó su decepción por la salida de Salah de las principales ligas europeas tradicionales. Según sus palabras, las exigencias económicas del futbolista pudieron asustar a algunos grandes clubes europeos, pero habría sido más lógico que rebajara ligeramente sus pretensiones y eligiera Italia u otra liga de prestigio.

“Nunca creí que se marcharía a Arabia Saudí, porque está muy por encima de ese nivel. Pensaba que podía jugar en la Serie A. Turquía me parece una liga de un nivel ligeramente inferior”, declaró Carragher.

Salario y detalles del contrato

Según la fuente, el Trabzonspor, que terminó la última temporada de la Süper Lig turca en tercera posición, presentó a Salah una atractiva oferta económica con unos ingresos anuales de 17 millones de euros. El jugador, que cobraba 400.000 libras esterlinas semanales en el Liverpool, finalmente eligió al club turco.

Según Carragher, Salah debería haber seguido, de acuerdo con sus estadísticas personales y ambiciones, en un equipo más prestigioso, como Cristiano Ronaldo. Aunque el Trabzonspor disputará la Europa League la próxima temporada, el experto destacó que el nivel de juego diario del futbolista está por encima del de esta competición.

® Jamie Carragher añadió que, cuando existe la posibilidad de jugar en San Siro con clubes históricos como el AC Milan o la Juventus, participar en grandes partidos y en competiciones europeas, elegir la liga turca supone un paso atrás para un delantero.

Mohamed SalahJamie CarragherTrabzonsporLiverpoolSüper Lig Turca
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