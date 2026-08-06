Cody Gakpo podría fichar por el Tottenham: Michael Owen evalúa el riesgo del traspaso

El delantero del Liverpool Cody Gakpo podría dejar el club en el mercado de verano y fichar por el Tottenham. Este posible acuerdo entre dos grandes clubes de la Premier League está generando un intenso debate en el mundo del fútbol, ya que los Reds corren el riesgo de perder a uno de sus jugadores de banda. Goal.com informa de ello.

En una entrevista concedida a Goal.com, el exdelantero del Liverpool Michael Owen habló sobre el futuro del neerlandés y los posibles riesgos. Según sus palabras, el traspaso del jugador de 27 años podría convertirse en una posibilidad real, pero la directiva debe actuar con cautela a la hora de reforzar la plantilla.

Beneficio económico y dudas sobre su nivel de juego

Fichado del PSV en enero de 2023 por una cantidad inferior a 45 millones de libras esterlinas, se dice que el Tottenham está dispuesto a pagar hasta 70 millones de libras (94 millones de dólares) por Cody Gakpo. Si se concreta el traspaso, el Liverpool podría obtener un importante beneficio económico con la venta del jugador.

Sin embargo, sus estadísticas de la pasada temporada plantearon muchas dudas. Michael Owen señaló que Gakpo no fue regular durante la campaña. Aunque comenzó bien el curso, después no logró encontrar su mejor versión y recibió críticas de numerosos aficionados y expertos.

El problema de la plantilla del club

El principal riesgo para el Liverpool es la falta de alternativas en las bandas del ataque. En opinión de Owen, si Gakpo es vendido, el equipo podría verse obligado a depender del joven Rio Ngumoha durante la temporada. Por eso, la directiva debe encontrar un sustituto adecuado antes de dejarlo marchar.

Actualmente, todo apunta a que el Liverpool trabaja para reforzar la plantilla en lugar de desmantelarla. Aun así, el firme interés del Tottenham y la experiencia positiva del jugador en temporadas anteriores podrían convertir este traspaso en una operación llena de giros inesperados hasta el último momento.