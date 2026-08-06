Una niña de 12 años arriesgó su vida para salvar a sus compañeros de clase

En 2026, una tragedia ocurrida en Tumbler Ridge, una localidad de la provincia canadiense de Columbia Británica, conmocionó a todo el país. Durante el incidente, un joven armado de 18 años irrumpió en una escuela, abrió fuego y se dirigió hacia la biblioteca.

Fue entonces cuando Maya Gebala, de 12 años, demostró su valentía al arriesgarse para proteger a sus compañeros. La niña sufrió graves heridas de bala en la cabeza y el cuello durante el ataque, pero los médicos lograron salvarle la vida.

Maya superó con éxito varias intervenciones quirúrgicas complejas, incluida una craneoplastia para reconstruir el cráneo. Ahora ha sido trasladada de la unidad de cuidados intensivos a una habitación común y continúa con un largo proceso de rehabilitación. La niña ha comenzado a comunicarse con sus familiares y los médicos mediante una tableta especial y botones de «sí» y «no».

El valor que Maya demostró al intentar salvar a sus compañeros ha sido ampliamente reconocido en Canadá. Muchos la describen como una auténtica heroína que arriesgó su vida para proteger a los demás.