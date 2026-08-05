Regalan una casa a un anciano acusado de robar 100 caballos

En Kazajistán, regalaron una casa nueva a Rahat Sarsenov, un cuidador de caballos de 60 años acusado de robar 100 caballos, aunque posteriormente los cargos fueron reducidos durante el juicio.

La vivienda fue ofrecida a este hombre, que lleva más de 30 años trabajando con caballos, por un empresario y una empresa constructora. Además, recibió 1 millón de tenge y un caballo inglés de raza.

Inicialmente, Sarsenov fue condenado a siete años de prisión por la desaparición de 100 caballos de una granja. Sin embargo, después de que el caso recibiera atención pública, la decisión judicial fue revisada. Durante la apelación se estudiaron nuevas pruebas y se determinó que, en realidad, solo había desaparecido un caballo de la granja.

Después, los cargos contra el hombre fueron reducidos, se le aplicó una amnistía y Rahat Sarsenov quedó en libertad en la propia sala del tribunal.

La antigua casa del hombre estaba hipotecada debido a una deuda de 10 millones de tenge. Por ello, le regalaron una nueva vivienda y también le entregaron dinero y un caballo.