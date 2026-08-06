Brahim Díaz: Mourinho exige un trabajo intenso al equipo

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Brahim Díaz: Mourinho exige un trabajo intenso al equipo

El centrocampista del Real Madrid, Brahim Díaz, habló sobre la preparación del equipo y las exigencias del entrenador José Mourinho antes de la nueva temporada. Según Goal.com, el jugador destacó la intensidad de la pretemporada y señaló que el principal objetivo del equipo era conquistar más títulos. Goal.com informa .

Tras regresar a la ciudad deportiva del club y comenzar los entrenamientos, Brahim Díaz no ocultó su entusiasmo en una entrevista concedida a Realmadrid TV. Según sus palabras, uno de los cambios más importantes después del descanso estival fue la llegada al equipo del experimentado técnico José Mourinho y su cuerpo técnico.

Las exigencias estrictas de José Mourinho

El futbolista valoró muy positivamente el enfoque profesional del técnico portugués y sus ayudantes. Destacó que el cuerpo técnico está preparando al equipo minuciosamente y desarrollando una mentalidad ganadora en los jugadores.

“Todo va muy bien, porque tanto él como su cuerpo técnico están perfectamente preparados,” declaró Díaz. “Sabemos qué entrenador es Mourinho y lo que ha conseguido anteriormente. Queremos seguir ganando con él.”

La unión del equipo y los objetivos personales

Según Brahim Díaz, el entrenador exige a los jugadores una gran intensidad sobre el terreno de juego y sacrificios mutuos. Aunque la calidad individual es importante, insiste constantemente en que la prioridad es la unión del equipo.

“Nos pide jugar con intensidad, tener un gran nivel individual y que eso pueda marcar la diferencia. Sin embargo, lo más importante es trabajar, darlo todo en el campo por los compañeros y ser un equipo de verdad,” añadió el centrocampista.

A medida que se acerca la nueva temporada, Díaz está decidido a ofrecer su mejor versión y hacer felices a los aficionados. Recordó que está preparado para darlo todo sobre el terreno de juego con el Real Madrid y que el club solo se marca los objetivos más ambiciosos.

“Mi objetivo es estar preparado al 100 % y ayudar al equipo. En cada partido mostraré mi mejor versión. A nivel colectivo, lo más bonito es ganar trofeos. Esto es el Real Madrid, así que siempre tenemos que conquistar títulos,” concluyó el futbolista.

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