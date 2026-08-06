En México, un bloguero de TikTok con 600.000 seguidores fue asesinado a tiros durante una transmisión en vivo

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En México, un bloguero de TikTok con 600.000 seguidores fue asesinado a tiros durante una transmisión en vivo

El bloguero Sesar Gastelum, seguido por casi 600.000 personas en México, murió en un ataque armado. El hecho ocurrió en Culiacán mientras transmitía en vivo a través de una red social, informó « Animal Político ».

Sesar Gastelum estaba con unos amigos frente a uno de los restaurantes. Mientras transmitía en directo desde su teléfono, llegaron dos hombres en una motocicleta.

En las imágenes difundidas se observa que uno de ellos se acerca al bloguero y dispara. Sesar Gastelum murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades mexicanas aún no han informado sobre los motivos del ataque ni sobre los sospechosos. Se espera que los videos y los testimonios sean examinados como parte de la investigación.

La ciudad de Culiacán está situada en el estado de Sinaloa, donde son frecuentes los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.

Cesar GastelumCuliacánMéxicoTikTokSinaloa
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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