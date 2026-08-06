Un fragmento del cohete de SpaceX impactó la Luna a gran velocidad

Un fragmento de un cohete de SpaceX, la empresa propiedad de Elon Musk, se estrelló ayer contra la superficie de la Luna. Así lo informó la BBC.

Según el medio, un fragmento del cohete de SpaceX se estrelló ayer contra la superficie lunar después de viajar por el espacio durante más de 18 meses. Numerosos científicos y medios de comunicación de todo el mundo siguieron el acontecimiento.

Según los cálculos de los científicos, en el momento del impacto el objeto se desplazaba a unos 2,43 kilómetros por segundo, es decir, cerca de 8.700 kilómetros por hora.

Al parecer, se trataba de la segunda etapa de un cohete Falcon 9, que no estaba diseñada para volver a aterrizar en la Tierra. Su tamaño era aproximadamente el de un edificio de cinco plantas.

La BBC señala que el impacto se produjo después de que el fragmento del cohete estuviera expuesto durante mucho tiempo a la gravedad y a los rayos del Sol, tras el lanzamiento por parte de SpaceX de dos módulos de aterrizaje lunar, uno estadounidense y otro japonés, en enero de 2025.

Según la NASA, este acontecimiento no supone ningún peligro para la Tierra. Los astrónomos esperan ahora poder observar el lugar del impacto en la superficie lunar y estudiar el cráter y los posibles fragmentos producidos por el choque.