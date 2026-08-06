12 esposas, 102 hijos: un ugandés toma una decisión inesperada

Musa Hasahya, un ciudadano ugandés de 68 años, ha llamado la atención mundial con su enorme familia. Tiene 12 esposas, 102 hijos y más de 560 nietos.

Sin embargo, Musa afirma que el fuerte aumento del coste de vida en los últimos años ha dificultado cada vez más mantener a su familia. Debido al incremento de los gastos en alimentos, ropa y educación de sus hijos, incluso dos de sus esposas lo abandonaron por dificultades económicas.

Por ello, este agricultor ugandés anunció que ha decidido no tener más hijos. También contó que pidió a sus esposas que utilizaran métodos anticonceptivos.

Lo curioso es que Musa Hasahya reconoce por el rostro a todos sus hijos y nietos. Sin embargo, admite que, debido a su gran número, no es fácil recordar los nombres de la mayoría.