A los 97 años, una mujer vuela sobre el ala de un avión y vuelve a batir un récord Guinness

La británica Betty Bromage, de 97 años, volvió a demostrar su valentía al convertirse en la persona de mayor edad del mundo en practicar «wing walking », es decir, volar de pie sobre el ala de un avión en movimiento, y batió nuevamente el récord Guinness.

Según se informó, Betty, equipada con dispositivos especiales de seguridad, permaneció de pie sobre el ala de una avioneta que volaba a casi 225 kilómetros por hora y realizó complejas maniobras en el aire. El «wing walking» está considerado uno de los espectáculos aéreos más peligrosos del mundo, y solo pueden participar personas con formación especializada.

Betty estableció este récord por primera vez hace cuatro años. Los fondos recaudados con este vuelo se destinarán a apoyar el funcionamiento de la unidad de ictus del hospital donde recibió tratamiento tras sufrir un derrame cerebral en 2025.

Después de volar seis veces sobre el ala de un avión durante la última década, Betty no tiene intención de abandonar esta actividad. Según sus palabras: «Si no hago esto, la vida se volvería muy aburrida para mí.

El valor, la fuerza de voluntad y la inagotable pasión por la vida de esta británica de 97 años inspiran a muchas personas en todo el mundo.