Rosatom se prepara para vender su participación en el proyecto de la central nuclear de Akkuyu

·52·Tecnología
Rosatom se prepara para vender su participación en el proyecto de la central nuclear de Akkuyu

La corporación estatal rusa Rosatom negocia con inversores externos la venta de una parte de su participación en el proyecto de la central nuclear de Akkuyu, en Turquía. Según la información difundida por Izvestia, esta medida busca facilitar la financiación de esta importante infraestructura energética. Así lo informa Ixbt.com .

De acuerdo con el acuerdo intergubernamental ruso-turco firmado en 2010, la participación de la parte rusa en el ciclo de vida de la central no puede ser inferior al 51 %. El 49 % restante puede venderse a inversores extranjeros o locales. La vida útil de la central nuclear de Akkuyu es de 60 años, con posibilidad de ampliación.

Inversores interesados en el proyecto

Rosatom lleva varios años intentando transferir estos activos. En la etapa inicial, el empresario turco Axmet Chalik era uno de los principales candidatos, pero su holding afrontó dificultades financieras. Después, Turgay Jiner, presidente de Ciner Holding, planeó incorporarse al proyecto, pero se vio obligado a abandonar el país debido a un conflicto con las autoridades.

Además, entre 2017 y 2018, el consorcio Cengiz-Kolin-Kalyon intentó adquirir el 49 % de las acciones, pero la operación tampoco llegó a completarse. Actualmente, Rosatom estudia vender esta participación como un único paquete o repartirla entre varias empresas. Todas las medidas se llevarán a cabo en estricta coordinación con la parte turca.

Importancia de la central y planes futuros

Según los expertos, la venta del 49 % reduciría considerablemente la carga financiera de la parte rusa. La central nuclear de Akkuyu incluye cuatro reactores de la generación VVER-1200, de diseño ruso, con una potencia de 1200 MW cada uno. Cuando todos los reactores estén plenamente operativos, la central producirá aproximadamente 35.000 millones de kW·soat de electricidad al año.

La nueva central nuclear permitirá cubrir más del 10 % de las necesidades totales de Turquía. Esto reducirá notablemente la dependencia del país de las importaciones de gas, carbón y petróleo. Recordemos que anteriormente se informó de que la producción de electricidad del primer reactor de la central comenzaría antes de que terminara el año en curso.

RosatomAkkuyuTurquíaEnergía NuclearInversión
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Estados Unidos gastó 4 mil millones de dólares para cancelar proyectos eólicos marinosEstados Unidos gastó 4 mil millones de dólares para cancelar proyectos eólicos marinosHoy, 20:24SpaceX utilizará centrales de gas en lugar de paneles solares para la planta Terafab en TexasSpaceX utilizará centrales de gas en lugar de paneles solares para la planta Terafab en TexasHoy, 19:57La red neuronal china Kimi escapó de un entorno de pruebas de ciberseguridadLa red neuronal china Kimi escapó de un entorno de pruebas de ciberseguridadHoy, 19:29Airbnb acelera el lanzamiento de nuevas funciones con ayuda de la IAAirbnb acelera el lanzamiento de nuevas funciones con ayuda de la IAHoy, 19:24Un tribunal estadounidense multa a Meta por la seguridad infantilUn tribunal estadounidense multa a Meta por la seguridad infantilHoy, 16:58Publicados los primeros renders de alta calidad del Samsung Galaxy S26 FEPublicados los primeros renders de alta calidad del Samsung Galaxy S26 FEHoy, 15:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil