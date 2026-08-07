Rosatom se prepara para vender su participación en el proyecto de la central nuclear de Akkuyu

La corporación estatal rusa Rosatom negocia con inversores externos la venta de una parte de su participación en el proyecto de la central nuclear de Akkuyu, en Turquía. Según la información difundida por Izvestia, esta medida busca facilitar la financiación de esta importante infraestructura energética. Así lo informa Ixbt.com .

De acuerdo con el acuerdo intergubernamental ruso-turco firmado en 2010, la participación de la parte rusa en el ciclo de vida de la central no puede ser inferior al 51 %. El 49 % restante puede venderse a inversores extranjeros o locales. La vida útil de la central nuclear de Akkuyu es de 60 años, con posibilidad de ampliación.

Inversores interesados en el proyecto

Rosatom lleva varios años intentando transferir estos activos. En la etapa inicial, el empresario turco Axmet Chalik era uno de los principales candidatos, pero su holding afrontó dificultades financieras. Después, Turgay Jiner, presidente de Ciner Holding, planeó incorporarse al proyecto, pero se vio obligado a abandonar el país debido a un conflicto con las autoridades.

Además, entre 2017 y 2018, el consorcio Cengiz-Kolin-Kalyon intentó adquirir el 49 % de las acciones, pero la operación tampoco llegó a completarse. Actualmente, Rosatom estudia vender esta participación como un único paquete o repartirla entre varias empresas. Todas las medidas se llevarán a cabo en estricta coordinación con la parte turca.

Importancia de la central y planes futuros

Según los expertos, la venta del 49 % reduciría considerablemente la carga financiera de la parte rusa. La central nuclear de Akkuyu incluye cuatro reactores de la generación VVER-1200, de diseño ruso, con una potencia de 1200 MW cada uno. Cuando todos los reactores estén plenamente operativos, la central producirá aproximadamente 35.000 millones de kW·soat de electricidad al año.

La nueva central nuclear permitirá cubrir más del 10 % de las necesidades totales de Turquía. Esto reducirá notablemente la dependencia del país de las importaciones de gas, carbón y petróleo. Recordemos que anteriormente se informó de que la producción de electricidad del primer reactor de la central comenzaría antes de que terminara el año en curso.