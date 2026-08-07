El portero del Arsenal, David Raya, parte como el principal candidato a conquistar el Guante de Oro de la Premier League por cuarto año consecutivo y establecer así un récord histórico absoluto. Gracias a su regularidad y a sus actuaciones fiables en las últimas temporadas, el guardameta español se ha convertido no solo en una pieza clave de su equipo, sino también en uno de los porteros más prestigiosos del campeonato inglés. Esta información, Goal.com la comunica.

El jugador de 30 años llegó al Emirates Stadium en 2023, inicialmente cedido, y en poco tiempo mejoró aún más sus habilidades para convertirse en el indiscutible número uno del equipo dirigido por Mikel Arteta. Durante este periodo, ganó el Guante de Oro durante tres temporadas consecutivas y logró mantener su portería a cero en un total de 48 partidos.

Un paso firme hacia el récord histórico

Hasta la fecha, solo dos porteros legendarios —Petr Cech y Joe Hart— han ganado cuatro veces el título de mejor guardameta de la Premier League. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió hacerlo en temporadas consecutivas. Si David Raya vuelve a recibir este premio al término de la temporada 2026-2027, se convertirá en el primer portero de la historia del campeonato inglés en conquistar cuatro Guantes de Oro seguidos.

La solidez de la línea defensiva del Arsenal es uno de los principales factores para alcanzar este objetivo. Defensas como William Saliba, Gabriel Magalhaes y Jurrien Timber apenas conceden oportunidades a los atacantes rivales. Por ello, especialistas y exfutbolistas valoran muy positivamente las posibilidades del guardameta español de batir este récord.

La opinión de los especialistas y el estilo de juego del portero

En una entrevista exclusiva concedida a Goal.com con Graham Stack Haypp, el exguardameta del Arsenal y miembro del equipo de los « Invencibles » compartió su opinión sobre David Raya. Según explicó, mantener la portería a cero no es mérito exclusivo de un portero, sino el resultado del esfuerzo conjunto de todo el equipo:

Trabajo colectivo para neutralizar las jugadas a balón parado

Los defensas se esfuerzan al máximo para despejar el balón

Organización coordinada para frenar los centros rivales

Graham Stack también se refirió al estilo de juego arriesgado de David Raya. En su opinión, aunque el portero español a veces se mete en situaciones complicadas, su enorme confianza en sí mismo y en sus compañeros le permite realizar incluso los pases más arriesgados, algo que desempeña un papel importante en el éxito del equipo.