El FC Barcelona afronta un problema en el lateral izquierdo

El club español FC Barcelona afronta un serio problema en la confección de su plantilla antes de la nueva temporada. En particular, persisten las dudas en el lateral izquierdo, lo que afecta a los planes del entrenador Hansi Flick. Así lo informa Goal.com.

Según la información publicada por AS, Alejandro Balde, una de las principales esperanzas del equipo, no pudo participar plenamente en los entrenamientos de pretemporada debido a problemas físicos. El defensa aún no ha disputado ni un solo minuto, una situación que preocupa a los aficionados y a los especialistas del club.

Una lesión mantenida en secreto

Alejandro Balde se vio obligado a perderse el amistoso contra Birmingham y los dos encuentros de preparación disputados por el equipo de Hansi Flick. El secretismo de los médicos y del cuerpo técnico sobre el estado del futbolista complica aún más la situación.

Según los medios de comunicación, los problemas de salud del jugador podrían estar relacionados con complicaciones de una hernia lumbar o con dolores en la ingle. La segunda opción sería aún más preocupante para el cuerpo técnico, ya que este tipo de lesiones puede alargar el proceso de recuperación.

El riesgo de perder una oportunidad

La temporada pasada, tras la llegada de João Cancelo, Balde perdió su puesto en el once titular. Además, tampoco pudo disputar el Mundial. En este contexto, la pretemporada representaba para el futbolista una oportunidad ideal para recuperar su posición y ganarse la confianza de Hansi Flick.

El técnico alemán ya había destacado la pasada temporada el enorme potencial de Balde y había insistido en varias ocasiones en que debía mejorar aún más su nivel de juego. Sin embargo, unos problemas físicos inesperados impiden que el joven defensa demuestre su capacidad y ponen en duda sus perspectivas para la nueva temporada.