Concluyen los preparativos para los cohetes Soyuz-2 en el cosmódromo de Vostochniy

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Concluyen los preparativos para los cohetes Soyuz-2 en el cosmódromo de Vostochniy

En el cosmódromo ruso de Vostochniy han concluido con éxito los trabajos de mantenimiento técnico anual de las principales infraestructuras terrestres. Según ixbt.com, los especialistas inspeccionaron por completo el estado de los complejos de lanzamiento destinados a los cohetes Soyuz-2 y Angara, así como del complejo técnico universal. Esta información es reportada por Ixbt.com.

El complejo de lanzamiento Soyuz-2 ya está completamente preparado para los próximos lanzamientos. Durante las labores reglamentarias se probaron todos los sistemas y conjuntos, y no se detectó ninguna avería.

Modernización e inspección de los complejos terrestres

La mayor parte de los trabajos de mantenimiento se concentró en el complejo técnico universal. Allí, los especialistas revisaron el estado de más de 150 sistemas y conjuntos utilizados para preparar los vehículos espaciales antes del lanzamiento y los devolvieron a su plena capacidad operativa.

También se llevaron a cabo trabajos de gran alcance en el complejo de lanzamiento Angara. En total, se realizó el mantenimiento de más de 40 sistemas de equipos y aparatos terrestres, incluidos los que trabajan directamente con el vehículo lanzador y los bloques de la etapa superior.

Planes futuros e importancia de la infraestructura

Una vez concluidas las labores reglamentarias anuales, los especialistas comenzaron de inmediato el mantenimiento de otros sistemas con intervalos de servicio más cortos. Cabe destacar que estos trabajos en el cosmódromo de Vostochniy se realizan al mismo tiempo que los preparativos para nuevos vuelos espaciales.

Según se informó, a finales de julio llegaron al cosmódromo por ferrocarril los bloques del próximo vehículo lanzador Soyuz-2 y su cofia. Esto demuestra que Vostochniy mantiene simultáneamente la disponibilidad de la infraestructura existente de Soyuz-2 y explota con éxito el nuevo complejo de lanzamiento destinado a los cohetes pesados Angara.

VostochniySoyuz-2AngaraCosmódromoMantenimiento Técnico
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Abror Shuhratov
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