Una mujer china gastó millones y añadió 60 escenas de besos para actuar con su actor favorito

En China, una inversora financió una miniserie en la que también asumió el papel principal para participar en el mismo proyecto que su actor favorito. Impuso sus exigencias a la serie y pidió que se rodaran numerosas escenas románticas con el actor.

Se descubrió que el guion incluía más de 60 escenas de besos. Aunque todos los episodios fueron rodados, la plataforma decidió no emitir más de 20 de ellas.

Esta decisión provocó el descontento de la inversora. Como resultado, se negó a pagar el resto del importe acordado para el proyecto.

El actor que participó en la miniserie afirmó que todas esas escenas ya estaban previstas en el guion.

El nombre del proyecto aún no se ha revelado. Los medios chinos lo describen como una miniserie producida por encargo personal de la inversora.