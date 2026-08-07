Una madre fue encarcelada en Noruega por ponerle un nombre inusual a su hijo

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Una madre fue encarcelada en Noruega por ponerle un nombre inusual a su hijo

En Noruega, una madre de familia numerosa fue condenada a una pena de prisión por el nombre inusual que eligió para su hijo. La información fue difundida por RIA Novosti .

Según explicó, antes del nacimiento de su decimotercer hijo, Kirsti Larsen tuvo un sueño. Afirmó que una voz que oyó en el sueño le aconsejó llamar a su futuro hijo Brij (Bridge — traducido del inglés como «puente») Gesher que es el equivalente hebreo de esa palabra.

Sin embargo, las autoridades noruegas no permitieron ponerle ese nombre al niño. Según ellas, el nombre es demasiado «extranjero» para el país y, de acuerdo con la legislación vigente, podría afectar negativamente a la vida futura del menor.

La mujer no aceptó la decisión e intentó revocarla por la vía judicial. Sin embargo, el tribunal rechazó su demanda y le impuso una multa de aproximadamente 1.600 coronas (168 dólares estadounidenses). Kirsti Larsen se negó a pagar la multa.

«Si hubiéramos pagado la multa, habríamos reconocido que somos culpables», declaró la mujer.

Al no pagar la multa, el tribunal la sustituyó por una pena de dos días de prisión.

Como dato, las leyes noruegas sobre los nombres fueron aprobadas en el siglo XIX y otorgan a las autoridades el derecho a rechazar nombres que consideren perjudiciales para el futuro del niño o inadecuados.

NoruegaKirsti LarsenRIA Novosti
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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