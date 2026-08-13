La aplicación de Ozon Bank retirada de Google Play

La aplicación móvil de Ozon Bank ha sido retirada de la tienda oficial Google Play destinada a usuarios de Android y actualmente ya no se puede descargar. Sin embargo, el servicio de prensa del banco ofreció información oficial sobre cómo afecta esta situación a los clientes actuales y cómo continuar realizando operaciones financieras. Al respecto, Ixbt.com informa .

Según los representantes de la entidad crediticia, la retirada de la aplicación de la tienda no ha afectado en absoluto al funcionamiento de los servicios financieros. Los usuarios que ya la habían instalado pueden seguir utilizándola con normalidad y sus fondos permanecen completamente seguros.

Según ixbt.com, pese a las restricciones actuales, los clientes pueden realizar sin problemas todas las operaciones necesarias en Rusia, incluidos pagos y transferencias de dinero. Los sistemas bancarios funcionan de forma estable y se garantiza la continuidad de la atención al cliente.

Soluciones y alternativas

Para los usuarios que necesiten reinstalar la aplicación, el banco ha publicado instrucciones especiales en su sitio web oficial. Además, sigue disponible permanentemente una versión web completa que permite a los clientes acceder a su área personal desde cualquier navegador.

Ozon Bank no es la primera entidad financiera rusa que enfrenta problemas en Google Play. Anteriormente, varios grandes bancos y empresas rusos también perdieron sus aplicaciones debido a sanciones similares y a las políticas de la tienda.

El destino de las aplicaciones financieras rusas en Google Play

La situación de los últimos años y meses demuestra que las plataformas internacionales siguen aplicando restricciones de forma constante al sector financiero ruso. Anteriormente, también desaparecieron del catálogo las aplicaciones de Tinkoff Bank, así como las de Yunistrim, Loko-bank y otras entidades financieras.

No solo los bancos se han visto afectados: los grandes ecosistemas tecnológicos tampoco han quedado al margen de esta oleada. Por ejemplo, más de una decena de aplicaciones del ecosistema VK, incluidas las principales plataformas VKontakte, Odnoklassniki, Mail.ru, Dzen y Yula, también fueron retiradas de Google Play.

En estas situaciones, todas las empresas recomiendan encarecidamente a los usuarios no eliminar las aplicaciones que ya tienen instaladas. Como alternativa, aconsejan utilizar RuStore, otras tiendas de Android o las versiones web móviles de los servicios.