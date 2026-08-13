Dimisión sonada: la colaboradora más fiel de Trump abandona la Casa Blanca

El panorama político estadounidense y la administración de la Casa Blanca han vivido un nuevo e inesperado cambio importante de personal. Desde la reelección de Donald Trump como presidente, trabajaba como su secretaria de prensa y se había convertido en la secretaria de prensa más joven de la historia de la Casa Blanca Caroline Leavitt anunció oficialmente que dejará su cargo a finales de agosto.

Esta dimisión, que se produce apenas tres meses antes de las próximas y cruciales elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, está generando un amplio debate en los círculos políticos de Washington.

La reacción de Donald Trump: «A partir de ahora será mi mejor asesora externa»

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó la dimisión de Caroline Leavitt en su página de la red social Truth Social y le agradeció su trabajo eficaz y desinteresado en la Casa Blanca.

«Caroline hizo un trabajo excelente y estoy muy agradecido por su labor. A partir de ahora dedicará más tiempo a su familia y a sus hijos. Al mismo tiempo, Leavitt seguirá siendo una de mis mejores asesoras externas y una de las voces más influyentes dentro del Partido Republicano. Continuaremos trabajando juntos para lograr una victoria contundente en las elecciones de mitad de mandato y desafiar a la historia», escribió Donald Trump.

«Ser una buena madre y trabajar sin descanso en la Casa Blanca»: ¿cuál es el verdadero motivo de la dimisión?

En su declaración, Caroline Leavitt agradeció a Donald Trump y a la Casa Blanca la gran confianza depositada en ella. Subrayó que trabajar en este cargo había sido el mayor honor y la aventura más inolvidable de su vida.

Señaló su situación familiar como el principal motivo de su dimisión. Según se supo, Leavitt tuvo un hijo en mayo de este año:

«Ser secretaria de prensa de la Casa Blanca exige un trabajo incansable, una enorme energía y atención constante. Después de tener un hijo en mayo, empecé a pensar: “No estoy logrando ser una madre perfecta”. Por eso consideré que, en esta etapa, debía centrar toda mi atención en mi familia y en la crianza de mi hijo», declaró Leavitt.

Caroline Leavitt era conocida en los medios como una de las defensoras más activas, decididas e influyentes de las ideas de Trump y del movimiento «MAGA» (Make America Great Again).

Una cadena de dimisiones en la administración Trump

Cabe destacar que la salida de Leavitt no es la única dimisión en el equipo de Trump. En los últimos meses, varios altos funcionarios de la administración presidencial han abandonado sus cargos:

A finales de junio: la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos Tulsi Gabbard ;

En abril: la fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi ;

En marzo: la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem había dejado su cargo.

A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, en los próximos días se sabrá quién será el nuevo secretario de prensa de la Casa Blanca y cómo afectarán estos cambios en el equipo de Trump a la campaña electoral.

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