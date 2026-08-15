La cámara del iPhone 17 iguala a la del Samsung Galaxy S26 Ultra en el ranking de DxOMark

El último smartphone básico de Apple, el iPhone 17, ha sorprendido a los expertos al lograr un excelente resultado en las pruebas de cámara del laboratorio independiente DxOMark. Según ixbt.com, este dispositivo, equipado con dos cámaras principales, obtuvo 157 puntos, alcanzó el puesto 20 del ranking mundial e igualó los resultados de varios modelos insignia. Al respecto, Ixbt.com informa .

Gracias a esta puntuación, el modelo básico supera de inmediato en 10 puntos el resultado del iPhone 16 del año pasado. Curiosamente, el nuevo dispositivo ofrece el mismo rendimiento fotográfico que el iPhone 16 Pro, el Oppo Find X7 Ultra y el Samsung Galaxy S26 Ultra, lo que ha despertado un gran interés en el mundo de la tecnología.

Principales cambios y ventajas de la cámara

La principal novedad responsable del éxito del dispositivo es su cámara ultra gran angular renovada. El antiguo sensor de 12 megapíxeles ha sido sustituido por un moderno sensor de 48 megapíxeles. Al mismo tiempo, la cámara principal de 48 megapíxeles, heredada de la generación anterior y equipada con un objetivo f/1,6 y un sensor de 1/1,56 pulgadas, también demostró su gran calidad.

Los especialistas de DxOMark destacaron especialmente las capacidades de grabación de vídeo del smartphone. Según los resultados de las pruebas, el dispositivo sobresale por la precisión de los colores, la rapidez del enfoque automático, la eficacia de la estabilización y el buen control del ruido.

Desventajas y limitaciones

Aun así, durante las pruebas también se detectaron algunos defectos. En particular, la función de reducción de ruido, que funciona de forma más agresiva, puede provocar a veces la pérdida de pequeños detalles. Además, la ausencia de teleobjetivo sigue siendo la principal desventaja del dispositivo.

Para tomar fotografías a distancia, el smartphone depende únicamente del recorte digital, por lo que queda por detrás de los modelos insignia avanzados que cuentan con un verdadero teleobjetivo. El modo retrato tampoco funciona a la perfección, especialmente cuando aparecen varias personas en la misma foto, ya que se hacen visibles algunos fallos.