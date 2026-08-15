Estados Unidos acelera su regreso al asentamiento lunar

·9·Tecnología
Estados Unidos acelera su regreso al asentamiento lunar

La NASA está acelerando considerablemente la ejecución de su programa lunar Artemis. Según una declaración del director de la agencia, el cohete destinado a la misión Artemis-3 ya está en construcción, y el primer paso de astronautas estadounidenses sobre la superficie lunar está previsto para 2028. Se espera que este hito constituya una nueva etapa importante en la historia de la exploración espacial de la humanidad. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Detalles del vuelo y planes técnicos

Según ixbt.com, el lanzamiento de la tripulación está previsto mediante el cohete espacial SLS y la nave Orion. Después de alcanzar la órbita terrestre, la nave deberá realizar una serie de complejos acoplamientos con otras naves espaciales. El proyecto contempla utilizar módulos de aterrizaje de Blue Origin y el Starship de SpaceX.

Se calcula que esta expedición espacial durará aproximadamente dos semanas. Al finalizar la misión, los astronautas regresarán con éxito a la Tierra y amerizarán en el océano Pacífico. Los especialistas están movilizando todos los recursos técnicos necesarios para cumplir estrictamente estos plazos.

Dificultades y riesgos

Cabe destacar que este ambicioso programa ya ha sufrido varios retrasos importantes. En particular, a finales de mayo, el cohete New Glenn de Blue Origin, que debía utilizarse en la misión Artemis-3, explotó durante una prueba. Este incidente no dejó de afectar al calendario del programa.

A pesar de ello, representantes de Blue Origin prometieron presentar un nuevo cohete a la NASA en 2027. Pese a los problemas técnicos surgidos, la agencia espacial estadounidense mantiene firmemente su objetivo de regresar a la Luna en 2028 y de respetar el calendario establecido.

NASAArtemisLunaEspacioSpaceX
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La cámara del iPhone 17 iguala a la del Samsung Galaxy S26 Ultra en el ranking de DxOMarkLa cámara del iPhone 17 iguala a la del Samsung Galaxy S26 Ultra en el ranking de DxOMarkHoy, 09:22El procesador Qualcomm Snapdragon C supera ampliamente al Intel N250El procesador Qualcomm Snapdragon C supera ampliamente al Intel N250Hoy, 02:59Los neurobiólogos identifican un nuevo mecanismo de regeneración del tejido cerebralLos neurobiólogos identifican un nuevo mecanismo de regeneración del tejido cerebralHoy, 02:25La pasta térmica de baja calidad del portátil Geekom M16 redujo su rendimientoLa pasta térmica de baja calidad del portátil Geekom M16 redujo su rendimientoHoy, 01:50SpaceX comienza a ampliar su fábrica de Starlink en TexasSpaceX comienza a ampliar su fábrica de Starlink en TexasHoy, 01:29Lenovo prepara el portátil IdeaPad Vibe en colores vivosLenovo prepara el portátil IdeaPad Vibe en colores vivosAyer, 23:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños