Estados Unidos acelera su regreso al asentamiento lunar

La NASA está acelerando considerablemente la ejecución de su programa lunar Artemis. Según una declaración del director de la agencia, el cohete destinado a la misión Artemis-3 ya está en construcción, y el primer paso de astronautas estadounidenses sobre la superficie lunar está previsto para 2028. Se espera que este hito constituya una nueva etapa importante en la historia de la exploración espacial de la humanidad. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Detalles del vuelo y planes técnicos

Según ixbt.com, el lanzamiento de la tripulación está previsto mediante el cohete espacial SLS y la nave Orion. Después de alcanzar la órbita terrestre, la nave deberá realizar una serie de complejos acoplamientos con otras naves espaciales. El proyecto contempla utilizar módulos de aterrizaje de Blue Origin y el Starship de SpaceX

Se calcula que esta expedición espacial durará aproximadamente dos semanas. Al finalizar la misión, los astronautas regresarán con éxito a la Tierra y amerizarán en el océano Pacífico. Los especialistas están movilizando todos los recursos técnicos necesarios para cumplir estrictamente estos plazos.

Dificultades y riesgos

Cabe destacar que este ambicioso programa ya ha sufrido varios retrasos importantes. En particular, a finales de mayo, el cohete New Glenn de Blue Origin, que debía utilizarse en la misión Artemis-3, explotó durante una prueba. Este incidente no dejó de afectar al calendario del programa.

A pesar de ello, representantes de Blue Origin prometieron presentar un nuevo cohete a la NASA en 2027. Pese a los problemas técnicos surgidos, la agencia espacial estadounidense mantiene firmemente su objetivo de regresar a la Luna en 2028 y de respetar el calendario establecido.