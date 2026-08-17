Un autobús de peregrinos sufrió un accidente en Hungría

Doce personas murieron y al menos otras diez resultaron gravemente heridas tras el accidente de un autobús polaco que transportaba peregrinos en el este de Hungría. La tragedia ocurrió la mañana del 16 de agosto en la autopista M3, cerca de la ciudad de Mezőkeresztes.

En el autobús viajaban 57 pasajeros y dos conductores. Regresaban a Polonia desde el famoso santuario de Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina. Alrededor de la 1:00, el autobús se salió de la carretera, cayó en una zanja situada junto a la vía y volcó de lado.

Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, descubrieron que algunos pasajeros habían quedado atrapados dentro del autobús volcado, incluso debajo de los asientos. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Miskolc, Debrecen, Eger y varias ciudades cercanas. Según los datos oficiales, 37 personas sufrieron heridas leves.

La primera hipótesis sobre la causa del accidente es que el conductor se quedó dormido al volante. Sobrevivió y fue detenido por la policía. Las autoridades investigan para determinar las causas exactas del suceso.

Helena Tluchek, una de las pasajeras que sobrevivió, describió la escena del accidente como especialmente dramática. A pesar de sus heridas, intentó sacar a dos personas atrapadas bajo los restos y ayudar a su hermana.

La tragedia causó una profunda conmoción entre las autoridades polacas y húngaras. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. El Gobierno polaco anunció que tomaría medidas especiales para repatriar a los ciudadanos supervivientes.

La investigación sobre el accidente continúa. Se ha confirmado oficialmente que todas las víctimas eran ciudadanos polacos.