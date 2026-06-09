Médico estadounidense infectado con ébola tratado en Berlín

Los médicos de la clínica Charité en Berlín, Alemania, trataron a un cirujano estadounidense que contrajo el virus del ébola en la República Democrática del Congo. Así lo informó Deutsche Welle.

Se informa que Peter Stafford, de 39 años, trabajaba para una organización misionera cristiana en el Congo. Contrajo el virus del ébola durante una operación.

El paciente fue tratado en Berlín durante 17 días y se recuperó por completo. Los médicos le aplicaron terapias antivirales y de apoyo.

Según la clínica, no se ha detectado el virus en el cuerpo del paciente desde el 30 de mayo. Los familiares que estaban en cuarentena con él fueron dados de alta al no encontrarse infección en ellos.