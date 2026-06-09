Médico estadounidense infectado con ébola tratado en Berlín

·8·Mundo
Médico estadounidense infectado con ébola tratado en Berlín

Los médicos de la clínica Charité en Berlín, Alemania, trataron a un cirujano estadounidense que contrajo el virus del ébola en la República Democrática del Congo. Así lo informó Deutsche Welle.

Se informa que Peter Stafford, de 39 años, trabajaba para una organización misionera cristiana en el Congo. Contrajo el virus del ébola durante una operación.

El paciente fue tratado en Berlín durante 17 días y se recuperó por completo. Los médicos le aplicaron terapias antivirales y de apoyo.

Según la clínica, no se ha detectado el virus en el cuerpo del paciente desde el 30 de mayo. Los familiares que estaban en cuarentena con él fueron dados de alta al no encontrarse infección en ellos.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Más de 300 migrantes secuestradosMás de 300 migrantes secuestradosHoy, 07:50Helicóptero Apache de EE. UU. se estrella cerca de OrmuzHelicóptero Apache de EE. UU. se estrella cerca de OrmuzHoy, 07:45Se intensifican los ataques con misiles entre Irán e IsraelSe intensifican los ataques con misiles entre Irán e IsraelHoy, 06:49La selección de Uzbekistán se sometió a un control de seguridad inesperadoLa selección de Uzbekistán se sometió a un control de seguridad inesperadoHoy, 05:04El exministro Kochkorov trabaja como repartidor en EE. UU.El exministro Kochkorov trabaja como repartidor en EE. UU.Hoy, 05:0194 escuelas cerradas en Japón debido a un oso94 escuelas cerradas en Japón debido a un osoHoy, 04:35
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada