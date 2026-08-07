Pánico en Alemania tras el atentado: uno de cada tres alemanes vive con miedo

En Alemania, la seguridad y la migración han llegado a lo más alto de la agenda política. ARD Deutschlandtrend Los resultados de la última encuesta social mensual realizada por ARD Deutschlandtrend muestran que, tras el terrible atentado ocurrido en Berlín el 25 de julio, la preocupación y el descontento aumentaron drásticamente en la sociedad alemana.

Según el estudio, uno de cada tres ciudadanos del país vive con miedo de convertirse en víctima de un ataque terrorista en las calles de su ciudad.

Riesgo de extremismo y política migratoria: ¿qué teme la población?

Entre los participantes de la encuesta, el 69 % considera extremadamente alto el riesgo de que se produzcan atentados terroristas en Alemania. La amenaza no procede de un solo lado:

el 56 % de los encuestados teme ataques de extremistas de derecha;

el 50 % de los encuestados está preocupado por posibles ataques de extremistas de izquierda.

La sociedad también está formulando demandas firmes para reforzar el control migratorio. El 71 % de los alemanes apoya la prolongación de los controles fronterizos temporales, vigentes desde 2024. Al mismo tiempo, el 59 % de la población considera más eficaz resolver el problema migratorio mediante la cooperación a escala de la Unión Europea, y no únicamente a nivel nacional.

Terremoto político: AfD alcanza el 28 %, mientras el bloque del canciller cae a un mínimo histórico

La preocupación de la población por la seguridad y su descontento con el Gobierno influyeron directamente en la valoración de los partidos políticos. El partido de derecha, «Alternativa para Alemania» (AfD), reforzó aún más su posición y alcanzó un récord del 28 % .

Por el contrario, el tradicional bloque conservador CDU/CSU obtuvo el 21 % y registró uno de los peores resultados de su historia. No se observaron cambios significativos en la valoración de las demás fuerzas políticas.

Desconfianza en el Gobierno federal:

el 85 % de la población se declara extremadamente descontento con la labor del actual Gobierno federal.

El 68 % de los encuestados tampoco cree que la situación mejore tras el reciente cambio de ministros.

El 55 % de los alemanes afirma que deben llevarse a cabo cambios profundos en la política del país y en la administración pública.

División social y sensación de injusticia

Los resultados de la encuesta muestran que las divisiones sociales y psicológicas se están profundizando en la sociedad alemana. En todo el país, el 43 % de los encuestados considera que tiene menos oportunidades y beneficios que los demás.

Esta cifra es especialmente elevada entre los simpatizantes de AfD: el 70 % del electorado afirma recibir un trato injusto en la sociedad y ver limitados sus derechos. el 70 % del electorado

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