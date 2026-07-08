Médico condenado a cadena perpetua en Alemania por el asesinato de 15 pacientes

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Médico condenado a cadena perpetua en Alemania por el asesinato de 15 pacientes

Un médico que trabajaba en cuidados paliativos en Alemania fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable del asesinato premeditado de 15 pacientes. Los investigadores sugieren que estos casos podrían ser solo una parte del asunto, ya que se están examinando decenas de otros incidentes relacionados con el médico.

Un tribunal de Berlín declaró culpable al médico de 41 años, identificado solo como Johannes M. de acuerdo con las leyes de protección de datos de Alemania, de haber asesinado a 12 mujeres y 3 hombres entre septiembre de 2021 y julio de 2024.

Se informó que las edades de los pacientes fallecidos oscilaban entre los 25 y los 94 años. Durante el juicio, se destacó que todos sufrían enfermedades graves, pero que la muerte no era inminente en ninguno de los casos.

Según los fiscales, el médico administraba combinaciones mortales de medicamentos a los pacientes durante sus visitas domiciliarias sin su consentimiento. Según la investigación, en algunos casos provocó incendios para eliminar pruebas.

En julio de 2024, poco antes de su detención, se dice que el médico mató a dos pacientes en un mismo día. Primero acabó con la vida de un hombre de 75 años en su casa del centro de Berlín y, pocas horas después, mató a una mujer de 76 años en un distrito vecino. Según los fiscales, posteriormente intentó incendiar la casa de la mujer, pero su plan no tuvo éxito.

Durante la mayor parte del juicio, que duró casi un año, el médico mantuvo silencio. Sin embargo, el mes pasado admitió haber matado a 12 de sus pacientes en estado grave.

Afirmó que en ese momento creía que estaba liberando a los pacientes del sufrimiento y de enfermedades graves.

«Pensé que era la mejor decisión para todos», dijo en el tribunal. También pidió perdón por todo el sufrimiento causado por sus acciones.

Al mismo tiempo, las fuerzas del orden creen que el médico podría haber matado a otros pacientes. La fiscalía investiga actualmente otros 76 casos potenciales.

Los medios de comunicación alemanes señalan que, si estos casos se prueban y el médico es declarado culpable, podría convertirse en uno de los mayores casos de asesinatos en serie en la historia del país.

El médico declaró que participará activamente en los futuros procesos judiciales.

Durante el juicio, los familiares de los pacientes fallecidos expresaron su dolor. La madre de una mujer de 25 años que murió en 2021 dijo entre lágrimas que su hija nunca había expresado el deseo de renunciar a la vida.

El hijo de una mujer de 72 años que murió en 2024 testificó en el tribunal que su madre planeaba un viaje al mar Báltico con su hermana, declarando: «Mi madre quería vivir».

El tribunal tuvo en cuenta la extrema gravedad de los delitos del médico, por lo que le impuso una pena de cadena perpetua.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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