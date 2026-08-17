El perro más feo del mundo ya tiene nombre

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El perro más feo del mundo ya tiene nombre

Uno de los concursos más insólitos del mundo ha llegado a su fin. Celebrado en el estado de California, Estados Unidos, « World’s Ugliest Dog» — el concurso del « perro más feo del mundo » fue ganado este año por un carlino que llamó la atención por su aspecto.

Jinny Lu una perra de 6 años, obtuvo el primer puesto en la competición celebrada el 14 de agosto en el recinto de la Sonoma County Fair, en Santa Rosa. Su dueña, Michelle Grady, recibió por la victoria 5.000 dólares de premio.

Se hizo famosa por sus grandes ojos y su lengua colgante

Un perro carlino anciano, con la lengua colgando, lleva un collar de perlas.

El aspecto de Jinny Lu la distinguía de los demás participantes. Sus grandes ojos saltones, su lengua siempre fuera y la expresión característica de su rostro no pasaron desapercibidos para los jueces.

Lo curioso es que no era el primer intento serio de la perra en este concurso. Jinny Lu quedó en segundo lugar en la competición de 2025 Este año volvió a participar y finalmente se llevó el gran premio.

Su historia es aún más interesante que su aspecto

Jinny Lu es una perra rescatadaen Corea del Sur que después fue trasladada a Estados Unidos. Michelle Grady la adoptó hace aproximadamente cuatro años a través de Pug Rescue.

Por eso, su victoria tiene un significado mucho más amplio que el resultado de un simple concurso humorístico. Los organizadores buscan llamar la atención sobre los perros cuyo aspecto difiere de lo habitual, mostrar su singularidad y promover la adopción de animales.

El concurso celebró su 50.º aniversario

La competición de este año también tuvo un significado especial: se cumplieron 50 años desde la creación del concurso « World’s Ugliest Dog ».

Una mujer recibe con su perra un cheque de premio de 3.000 dólares en una competición.

El segundo puesto fue para Pinky una mezcla de chihuahua y pomerania, mientras que el tercer puesto fue para Otto un mestizo de chihuahua. Recibieron, respectivamente, premios de 3.000 y 2.000 dólares.

Varias mujeres sostienen junto a trofeos a sus perros feos ganadores del concurso.

Los organizadores destacan que el objetivo del concurso no es burlarse de los perros. Al contrario, busca celebrar la singularidad de su aspecto y recordar a la gente que todos los animales merecen cariño y cuidados.

Así, Jinny Lu, que un día fue rescatada, está hoy en el centro de la atención mundial. Su victoria volvió a demostrar que el concepto de « belleza » puede ser diferente para cada persona .

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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