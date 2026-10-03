Científicos identifican infecciones que pueden causar cáncer

En el mundo, uno de cada ocho casos de cáncer podría ser causado por ciertas infecciones. En un nuevo estudio, los científicos identificaron varios tipos de infecciones relacionadas con el desarrollo del cáncer. Los expertos señalan que es posible prevenir muchos de los casos causados por estas.

Según los resultados de un estudio realizado por científicos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), alrededor del 12 % de todos los diagnósticos de cáncer registrados en el mundo en 2024 estuvieron relacionados con infecciones. Esto significa aproximadamente 2,3 millones de pacientes . Los resultados de la investigación científica fueron publicados en la revista The Lancet Oncology .

Los investigadores incluyeron entre las principales infecciones que pueden llevar al desarrollo del cáncer a la bacteria Helicobacter pylori , el virus del papiloma humano (VPH), los virus de la hepatitis B y C, así como el virus de Epstein-Barr.

Los análisis mostraron que aproximadamente el 4 % de los nuevos casos de cáncer están relacionados con la bacteria H. pylori . Otro 4 % de los casos fue causado por el VPH . El virus de la hepatitis B se identificó en casi el 2 % de los casos, y el virus de Epstein-Barr en el 1 %.

Según los científicos, las infecciones pueden causar más de 20 tipos de cáncer . Entre ellos se encuentran el cáncer de estómago, hígado y cuello uterino, así como ciertos tipos de leucemia.

El impacto de las infecciones en el desarrollo del cáncer no es uniforme. Algunos virus pueden alterar el funcionamiento celular o insertar su propio ADN en las células humanas, lo que afecta el proceso normal de funcionamiento de las células.

Las bacterias, por su parte, pueden provocar un proceso inflamatorio prolongado en el organismo. Esta condición aumenta la probabilidad de que ocurran mutaciones celulares y, con el tiempo, puede crear condiciones para el desarrollo del cáncer.

Al mismo tiempo, los científicos destacan que es posible prevenirmuchos casos de cáncer causados por estas infecciones. Para ello, es importante utilizar las oportunidades médicas disponibles a tiempo.

Actualmente, existen vacunas contra el VPH y la hepatitis B . Asimismo, la infección por Helicobacter pylori puede detectarse mediante exámenes especiales y tratarse con antibióticos.

Para el tratamiento de la hepatitis C, se utilizan medicamentos antivirales. Según los expertos, la detección temprana de infecciones, el cumplimiento de medidas preventivas y el uso de los métodos de tratamiento existentes son fundamentales para reducir ciertos tipos de cáncer.