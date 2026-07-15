Un tiranosaurio de 50 millones de dólares: « Gas » bate el récord

Foto: Sotheby's/Facebook

El esqueleto de un tiranosaurio rex que vivió hace unos 67 millones de años se vendió por 50,1 millones de dólares en una subasta de Sotheby's. Este fósil, apodado « Gas », ha pasado a la historia como el esqueleto de dinosaurio más caro jamás vendido en una subasta.

Inicialmente esperado entre 20 y 30 millones, el precio se disparó

Antes de la subasta de Sotheby's, « Gas » estaba valorado entre 20 y 30 millones de dólares. Sin embargo, la puja fue intensa y el precio final alcanzó los 50,1 millones de dólares.

Este resultado establece un nuevo récord en el mercado de fósiles. Ahora, « Gas » no solo es un tiranosaurio rex grande y bien conservado, sino que es considerado el esqueleto de dinosaurio más caro del mundo vendido en subasta.

El récord de « Apex » ha sido superado

El récord anterior pertenecía al esqueleto de estegosaurio apodado « Apex », vendido por 44,6 millones de dólares en una subasta de Sotheby's en 2024.

« Gas » ha superado esa cifra, demostrando una vez más lo alto que han llegado los precios en el mercado de fósiles paleontológicos.

Fósil Especie Precio de venta Gas Tiranosaurio rex 50,1 millones de dólares Apex Estegosaurio 44,6 millones de dólares Stan Tiranosaurio rex 32 millones de dólares

¿Por qué « Gas » es tan caro?

Según la descripción del lote, « Gas » es considerado uno de los tiranosaurios más grandes. Mide casi 4 metros de altura y cerca de 12 metros de longitud.

El esqueleto consta de 183 elementos óseos. Lo más interesante es que conserva gastralias (costillas abdominales) poco comunes: 30 de las 32 están presentes.

Detalles como estos aumentan drásticamente el valor del fósil para científicos y coleccionistas, ya que los esqueletos de T-Rex se encuentran, pero los conservados a este nivel son muy raros.

El cráneo también está muy bien conservado

Otro aspecto importante de « Gas » es su cráneo. Según los datos, el cráneo está conservado aproximadamente en un 82 % e incluye todas las filas de dientes.

En general, el esqueleto está conservado en un 61 % por número de huesos y en un 75-80 % por peso.

Estas cifras son muy altas para un gran depredador de hace 67 millones de años como el T-Rex. En pocas palabras, « Gas » es un hallazgo que, si se exhibiera en un museo, dejaría a la gente asombrada.

¿Dónde fue encontrado?

El esqueleto de « Gas » fue encontrado en un rancho ganadero privado en Dakota del Sur, EE. UU. Las excavaciones duraron de 2021 a 2023.

El apodo del dinosaurio fue puesto en honor al dueño del rancho.

Dakota del Sur es una de las regiones más importantes para el hallazgo de fósiles de grandes dinosaurios como el T-Rex. Las capas geológicas de este lugar conservan rastros de vida de hace millones de años.

Pregunta para los científicos: ¿irá a un museo?

Cuando se venden estos fósiles, siempre surge un gran debate: ¿permanecerá el esqueleto en una colección privada o estará abierto al público y a los científicos en un museo?

Según informes de la AP, los paleontólogos esperan que el nuevo dueño exhiba a « Gas » para fines científicos y educativos.

Porque estos hallazgos no son solo piezas costosas. A través de ellos, los científicos pueden obtener más información sobre la estructura, crecimiento, movimiento, estilo de caza y evolución de los dinosaurios.

¿Por qué el mercado de fósiles está tan activo?

En los últimos años, los esqueletos de dinosaurios se han vendido por sumas enormes, al igual que obras de arte, coches raros y objetos de colección de lujo.

Esto se debe a varios factores:

• Los dinosaurios como el T-Rex son muy populares en la cultura popular;

• Los esqueletos bien conservados son raros;

• Los coleccionistas adinerados se interesan por objetos de historia natural;

• La competencia en las subastas aumenta drásticamente el precio;

• Cada nuevo récord calienta aún más el mercado para futuras ventas.

Sin embargo, este proceso también tiene críticos. Creen que si los fósiles raros pasan a manos privadas, la apertura a la ciencia podría disminuir.

El precio de 67 millones de años de historia

La venta de « Gas » por 50,1 millones de dólares es un récord asombroso. Por otro lado, esta venta ha vuelto a poner sobre la mesa la pregunta de a quién debe pertenecer el patrimonio de la historia natural.

Este esqueleto se conservó bajo tierra durante millones de años, pasó a manos de científicos y excavadores, y ahora se dirige a su nuevo dueño como el fósil de dinosaurio más caro del mundo.

La pregunta principal es ahora: ¿permanecerá « Gas » en una colección privada o millones de personas tendrán la oportunidad de verlo en un museo?