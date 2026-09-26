Un bebé mamut de más de 30 000 años hallado perfectamente conservado en el permafrost

En las minas de oro de Klondike, en el territorio de Yukón en Canadá, se encontró un bebé mamut que murió hace más de 30 000 años, conservado casi en su totalidad. El antiguo hallazgo se realizó en 2022 y su estado sorprendió a los investigadores.

El bebé mamut se conservó de forma natural dentro del permafrost. Recibió el nombre de «Nun Cho Ga» en el idioma local Hän, que significa «bebé animal grande».

Los investigadores determinaron que murió hace más de 30 000 años.

Debido a las condiciones del hielo, el cuerpo del bebé mamut se mantuvo casi intacto. Estos hallazgos permiten a los científicos obtener nueva información sobre la vida de los animales antiguos y el entorno natural de aquella época.

¿Qué se sabe sobre el bebé mamut?

Los estudios revelaron que era una hembra y que murió cuando tenía aproximadamente entre 30 y 35 días de nacida. La conservación casi completa de «Nun Cho Ga» lo convierte en uno de los hallazgos más valiosos para la paleontología. Tras permanecer miles de años en el hielo, el bebé mamut ha llegado hasta nuestros días como un testigo único del mundo antiguo.