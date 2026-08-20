Trump afirma que ha comenzado una operación económica sin precedentes contra Irán

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Trump afirma que ha comenzado una operación económica sin precedentes contra Irán

Tras el fracaso de las negociaciones sobre un acuerdo en Oriente Medio, la confrontación entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una fase nueva y más peligrosa. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que se pondrían en marcha contra Irán las medidas de castigo económico más amplias y severas de la historia, ya que Teherán no aceptó las condiciones propuestas. ¿Qué planes se esconden tras esta contundente declaración del jefe de la Casa Blanca?

«No aprovecharon una oportunidad favorable»: la declaración de Trump en Truth Social

En su página oficial de la red Truth Social, Donald Trump afirmó que los dirigentes iraníes no habían aprovechado la vía diplomática propuesta y publicó la siguiente declaración:

«Nadie ha ofrecido a la República Islámica de Irán una oportunidad más favorable que yo para alcanzar un acuerdo. Lamentablemente, no supieron aprovecharla. Por eso, hoy anuncio la operación económica más aterradora jamás llevada a cabo contra un país», declaró Donald Trump.

Según el presidente estadounidense, se trata de un aislamiento económico y financiero total de una magnitud sin precedentes. Trump también advirtió de graves consecuencias a los terceros países que ayuden o apoyen a Teherán y llamó a todos los aliados a sumarse a las restricciones de Washington.

Dinámica de las tensiones entre Estados Unidos e Irán

Etapa / Acontecimiento

Situación y detalles

A mediados de junio

Se había firmado un memorando preliminar para alcanzar un acuerdo de paz

Julio (tres semanas después)

Buques en el estrecho de Ormuz fueron atacados y se intercambiaron lanzamientos de misiles

Últimas semanas

Las negociaciones con la participación de mediadores de Oriente Medio terminaron sin resultados

Nueva medida

Bloqueo económico total contra Irán y campaña de aislamiento global

Del memorando de junio a los ataques con misiles

La crisis entre ambos países alcanzó su punto máximo durante el verano. Aunque en junio se firmó un memorando preliminar hacia un acuerdo de paz, tres semanas después los ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz y el intercambio de misiles descarrilaron por completo el proceso de paz.

Después de que las negociaciones celebradas en las últimas semanas con la mediación regional terminaran sin resultados, Washington pasó a una estrategia destinada a paralizar por completo la economía iraní, además de recurrir a la fuerza.

¿Cree que este nuevo bloqueo económico estadounidense podría obligar a Irán a aceptar las condiciones del acuerdo o intensificar aún más el conflicto militar en la región?

¡Deje su opinión en los comentarios y comparta de inmediato este importante análisis con los aficionados a la política internacional!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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