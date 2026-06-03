Escalada de tensiones en Oriente Medio: EE. UU. e Irán intercambian ataques

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio han alcanzado un punto de ebullición. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció oficialmente un ataque masivo con misiles y drones contra el cuartel general de la 5ª Flota de la Armada de los EE. UU. y varias bases militares estratégicas.

El destacado canal iraní Press TV informó que durante esta importante operación militar, el barco llamado 'Panaya', vinculado directamente a los EE. UU., también fue objeto de un fuerte ataque y fue blanco de disparos.

Funcionarios del CENTCOM: «Esta es una medida de autodefensa»

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) respondió rápidamente a estos eventos, confirmando que repelió los ataques de represalia de Irán y lanzó un contraataque. Según Washington, las fuerzas armadas de EE. UU. realizaron ataques precisos contra instalaciones militares en la isla de Qeshm, un área estratégica para Irán en el Golfo Pérsico. El Pentágono describió esta fuerte escalada simplemente como una necesidad de «defensa y autoprotección».

Según la declaración del CENTCOM, los sistemas de defensa estadounidenses llevaron a cabo las siguientes acciones:

Defensa aérea: Múltiples misiles balísticos iraníes y drones de combate dirigidos a bases estadounidenses en Kuwait y Baréin fueron interceptados y destruidos en el aire.

Bloqueo naval: Un gran petrolero que se dirigía a la isla de Kharg, centro de exportación de petróleo de Irán, fue detenido y puesto bajo control.

Situación en la zona de conflicto: Explosiones y sirenas de ataque aéreo

Anteriormente, la agencia de noticias Mehr de Teherán informó que se escucharon fuertes explosiones cerca de la isla de Qeshm. Simultáneamente, sonaron sirenas de ataque aéreo en el Reino de Baréin, instando a los residentes a buscar refugio inmediato. Las Fuerzas Armadas de Kuwait también anunciaron la interceptación exitosa de ataques con drones y misiles en su espacio aéreo.

Tensiones políticas: En el contexto de estos enfrentamientos armados, Teherán acusa oficialmente a la Casa Blanca de violar gravemente los acuerdos de tregua y tratados existentes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán aún no ha negado explícitamente los rumores de que las comunicaciones extraoficiales con EE. UU. han sido suspendidas por completo.

Negociaciones con Donald Trump e Israel

A pesar de esta alarmante situación internacional, el presidente de los EE. UU., Donald Trump, enfatizó que los contactos diplomáticos y las negociaciones con Irán continúan.

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El líder de la Casa Blanca añadió que se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y representantes del movimiento Hezbolá del Líbano, señalando que actualmente se están llevando a cabo serios esfuerzos de paz para un alto el fuego completo entre Tel Aviv y Beirut.

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