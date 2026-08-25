En China, padres pagan para enviar a sus hijos a campos de trabajo, lo que causa asombro

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En China, padres pagan para enviar a sus hijos a campos de trabajo, lo que causa asombro

En China, están ganando popularidad unos campamentos inusuales diseñados para preparar a los niños para las dificultades de la vida. Los padres pagan miles de yuanes para enviar a sus hijos a aldeas a realizar trabajos agrícolas.

Según el South China Morning Post, los programas llamados «campamentos de pruebas de vida» se organizan principalmente en las provincias de Sichuan, Guizhou y Yunnan.

Los niños que llegan aquí realizan las tareas cotidianas de los aldeanos comunes:

cosechan patatas;

cuidan del ganado;

realizan trabajos físicos;

no pueden usar sus teléfonos. Curiosamente, los niños no reciben pago por su trabajo. Al contrario, sus padres pagan por ello.

En algunos campamentos, un programa de 10 días 4000 yuanes, es decir, unos 600 dólares. El precio de los programas que duran hasta un mes puede superar los 10 000 yuanes.

Se dice que en los campamentos se impone una disciplina estricta. Incluso hay informes de que a los niños que no completan una tarea se les da solo patatas como castigo. En los vídeos difundidos en las redes sociales, se puede ver a algunos niños llorando y pidiendo volver a casa.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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