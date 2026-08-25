Un robot caballo cuadrúpedo que puede ser montado causa gran interés en China
La startup china DaxAI presentó el Qiji X1, un robot cuadrúpedo capaz de transportar a una persona. El dispositivo, que se asemeja a un perro robot motorizado y de mayor tamaño, está generando gran interés en las redes sociales.
El Qiji X1 no es solo un dispositivo de entretenimiento, sino que está diseñado para ser utilizado como medio de transporte en condiciones reales.
Según los fabricantes, el robot:
puede cargar hasta 300 kilogramos;
se desplaza a una velocidad de 9,6 kilómetros por hora;
recorre hasta 40 kilómetros con una sola carga;
puede moverse por pendientes pronunciadas, barro y caminos de grava. Un video del robot también se ha vuelto viral en Internet, mostrando al Qiji X1 moviéndose con una persona y transitando por diversas condiciones.
Los fabricantes planean utilizarlo en el futuro no solo para el transporte, sino también para cargar objetos pesados y en operaciones de rescate. El robot caballo ha provocado diversas opiniones entre los usuarios de Internet. Mientras algunos elogiaron las capacidades tecnológicas, otros comentaron sobre el nuevo dispositivo con humor.
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