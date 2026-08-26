Samsung presenta los nuevos SSD P9 y P7 en la feria Gamescom 2026

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Samsung presenta los nuevos SSD P9 y P7 en la feria Gamescom 2026

La empresa surcoreana Samsung presentó sus últimas innovaciones, los SSD portátiles de alto rendimiento P9 y P7, en la feria Gamescom 2026 celebrada en Colonia. Según IXBT.com, estos dispositivos están equipados con la moderna interfaz USB4, combinando velocidades récord y gran capacidad en un cuerpo compacto. Esto es lo que informa Ixbt.com informa .

El modelo insignia de la nueva línea, el Samsung P9, atrajo la atención de los expertos por sus características técnicas únicas. Este dispositivo fue reconocido como el primer disco duro portátil del mundo con interfaz USB4, que alcanza hasta 8 TB de capacidad y velocidades de transferencia de datos de hasta 4000 MB/s.

Capacidades técnicas y rendimiento de velocidad

Según los datos proporcionados por el fabricante, el modelo Samsung P9 alcanza una velocidad de lectura secuencial de 4000 MB/s, mientras que la velocidad de escritura secuencial es de 3800 MB/s. En comparación, el nuevo dispositivo es casi el doble de rápido que el modelo Samsung T9 de la generación anterior.

Esta impresionante velocidad y gran capacidad permiten realizar tareas de nivel profesional. En particular, este SSD puede conectarse directamente a cámaras para grabar vídeos de alta resolución de hasta 12K, lo que lo convierte en una herramienta práctica para videógrafos profesionales y creadores de contenido.

Precios y disponibilidad en el mercado

Ambos modelos se lanzarán al mercado en cuatro capacidades de almacenamiento diferentes según las necesidades de los usuarios. Los compradores podrán elegir entre versiones de 1 TB, 2 TB, 4 TB y 8 TB. Los precios de los dispositivos varían según su capacidad.

El precio del modelo insignia Samsung P9 es de 400 dólares estadounidenses para 1 TB, 650 dólares para 2 TB, 1350 dólares para 4 TB y 2700 dólares para la versión superior de 8 TB. El Samsung P7, ligeramente simplificado, se ofrece a precios más económicos: su versión de 1 TB cuesta 290 dólares, la de 2 TB 550 dólares, el modelo de 4 TB 1150 dólares y la versión de 8 TB está valorada en 2290 dólares. Además, el modelo P7 cuenta con un cuerpo resistente capaz de soportar caídas de 2 metros.

El lanzamiento comercial global de los dispositivos está previsto para el 31 de agosto de este año.

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Abror Shuhratov
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