La nave espacial Starship ha sido recuperada con éxito del océano

Cerca de la Isla de Navidad en el océano Índico, se ha completado con éxito una operación única en la historia de la astronáutica. Según ixbt.com, la inmensa nave espacial Starship de SpaceX fue cargada con éxito en un buque semisumergible llamado Forte. Este es un hito crucial para la astronáutica humana y tiene gran importancia para garantizar la seguridad de futuras misiones reutilizables. Así lo informa Ixbt.com informa .

La nave espacial Ship 40, protagonista de este proceso histórico, completó con éxito su 13.º vuelo de prueba el 24 de julio de este año, logrando reingresar en la atmósfera. Posteriormente, la nave amerizó suavemente y logró mantenerse a flote por completo. Este es un resultado histórico registrado por primera vez en el programa.

Desarrollo de la operación y logística

Durante más de tres semanas, los especialistas remolcaron cuidadosamente el aparato recuperado hacia las aguas tranquilas de la Isla de Navidad. El proceso de transporte fue extremadamente complejo, ya que trasladar un equipo de tales dimensiones sin dañarlo requería un enfoque especial. Según la fuente, el buque Forte llenó sus tanques de lastre con agua para sumergirse y elevar de forma segura la nave de 52 metros sobre su cubierta.

Esta solución técnica y operativa permitió probar en la práctica las capacidades de recuperación de los sistemas de Starship. Se informó previamente que el Ship 40 recorrió más de cien kilómetros a la deriva en la superficie del agua, lo que demuestra una vez más la robustez del aparato espacial. A pesar de su larga estancia en el agua, el hecho de que la nave conservara su integridad estructural principal es una fuente de datos vital para los ingenieros.

Planes y futuras investigaciones

Actualmente, el buque Forte se prepara para cruzar el océano Pacífico y transportar la valiosa carga hasta la base Starbase en Texas, Estados Unidos. Una vez allí, los especialistas planean someter los componentes de la nave a rigurosos exámenes de laboratorio.

La atención se centrará en el estudio de las capas de protección térmica, los potentes motores y otras partes críticas de la estructura. Los resultados de estos análisis servirán como base fundamental para que los futuros vuelos espaciales sean más seguros y avanzados.