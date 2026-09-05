El milagro de Fàbregas sacude la Serie A: el Como golea al Genoa a domicilio

La 3ª jornada de la Serie A ha ofrecido uno de los resultados más sensacionales e inesperados de la semana en el fútbol europeo. El valiente Como, dirigido por el legendario estratega español Cesc Fàbregas, visitó al Genoa y logró una contundente victoria por 4-1. A pesar de empezar por detrás en el marcador, el Como protagonizó una remontada espectacular para alcanzar los 7 puntos y colocarse como líder en solitario de la liga italiana.

La tormenta tras el gol de Osmajić: la fulgurante remontada del Como

El encuentro en el estadio Luigi Ferraris de Génova comenzó según los planes de los locales:

El gol tempranero del Genoa: En el minuto 19, el delantero genovés Osmajić abrió el marcador para adelantar a los locales (1-0);

La respuesta inmediata de Baturina: Sin quedarse de brazos cruzados, los visitantes restablecieron el equilibrio solo 6 minutos después: en el minuto 25, Martin Baturina superó al portero rival Leali (1-1);

Los zarpazos de Fadera y Nico Paz: En el minuto 30, Fadera adelantó al Como, y en el minuto 40, el joven talento y exjugador del Real Madrid, Nico Paz, sentenció el partido en la primera parte con una gran acción para poner el 3-1;

Doblete de Fadera: Continuando con su juego ofensivo en la segunda parte, los pupilos de Fàbregas golpearon de nuevo en el minuto 78: Fadera anotó su segundo gol, firmando un doblete y cerrando el marcador final (1-4).

La filosofía ofensiva de Fàbregas y la química de los jóvenes talentos

Tras ascender la temporada pasada y reforzar su plantilla con jóvenes prometedores, el juego del Como está cosechando elogios de los expertos:

Centro creativo y tridente ofensivo: Nico Paz, Martin Baturina y Máximo Perrone tomaron el control total del mediocampo, desmantelando la defensa rival sin dificultades. Los suplentes Maxence Caqueret y Moise Kean también mantuvieron el ritmo del partido;

Defensa sólida: El bloque defensivo compuesto por Dossena, Kempf y Moreno apenas dio libertad a los delanteros rivales, Colombo y Balde.

Clasificación: un líder con 7 puntos y un Genoa sin estrenarse

Esta gran victoria a domicilio ha creado una verdadera intriga en la parte alta de la Serie A:

El Como sube a la cima: Con dos victorias y un empate en las tres primeras jornadas, el equipo de Cesc Fàbregas se coloca líder de la liga italiana con 7 puntos;

Días oscuros para el Genoa: Tras encadenar tres derrotas sin sumar un solo punto, el equipo de Génova cae al fondo de la tabla.

¿Creen que el Como de Cesc Fàbregas podrá luchar por puestos europeos en la Serie A esta temporada o es solo una racha pasajera? ¿Qué grandes clubes europeos podrían ir a por Nico Paz y Fadera en los próximos años? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios!