Tras el intenso y emocionante duelo lleno de goles entre el Istanbul Başakşehir y el Galatasaray (2-3), correspondiente a la 4ª jornada de la Süper Lig turca, el prestigioso portal internacional de estadísticas deportivas Flashscore evaluó el desempeño de los jugadores que saltaron al campo. Aunque los líderes de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev, fueron titulares y jugaron un papel decisivo en el ataque local, el portal analítico les otorgó calificaciones específicas.

La sangre fría de Shomurodov, su 4º gol y una nota de 6,9

El experimentado delantero de 31 años disputó los 90 minutos completos contra el gigante de Estambul, demostrando una vez más su calidad:

Penalti y eficacia goleadora: En el minuto 66, Eldor transformó con sangre fría el penalti provocado por Abbosbek, anotando el primer gol del Başakşehir en el encuentro;

2º puesto en la carrera por el pichichi: Este remate preciso fue el 4º gol de Shomurodov en la actual temporada de la Süper Lig. Con esta cifra, el delantero se consolida en la 2ª posición de la tabla de goleadores del campeonato;

Calificación de Flashscore: Los analistas evaluaron los duelos, la presión colectiva y el gol crucial de Shomurodov durante todo el partido con una nota de 6,9 .

La agilidad de Fayzullayev, un penalti provocado tras una falta y una nota de 6,6

Abbosbek Fayzullayev, quien volvió a ser titular con el Başakşehir, causó serios problemas a la defensa rival:

Regate que descolocó a los defensas: En el minuto 66, tras dejar atrás a dos defensas rivales con movimientos ágiles y entrar en el área, Fayzullayev fue derribado tras recibir un golpe brutal en la cara, lo que provocó un penalti justificado para los visitantes;

Cambio en el minuto 74: Tras realizar un gran trabajo físico, Abbosbek fue sustituido en el minuto 74 por decisión del entrenador;

Calificación de Flashscore: Los expertos del medio consideraron que los 74 minutos de actividad intensa de Abbosbek Fayzullayev merecían una nota de 6,6.

El mejor jugador del partido y estadísticas de la temporada

En el análisis del encuentro se revelaron otros aspectos importantes y cifras de la temporada:

El héroe del partido — Yunus Akgün: Según Flashscore, el delantero del Galatasaray, Yunus Akgün, fue reconocido como el jugador más destacado del duelo. Sus acciones decisivas fueron premiadas con la nota máxima de 8,2 ;

4 goles en 6 partidos para Shomurodov: Defendiendo los colores del Başakşehir desde el verano pasado, Eldor ha disputado un total de 6 partidos en todas las competiciones esta temporada, anotando 4 goles;

El puesto estable de Fayzullayev: Convertido en titular indiscutible esta temporada, Abbosbek también ha participado en 6 encuentros en todas las competiciones, sumando 1 asistencia.

¿Crees que las notas otorgadas por los analistas de Flashscore a Shomurodov (6,9) y Fayzullayev (6,6) son justas? ¿No merecía más el dúo uzbeko tras anotar un gol y provocar un penalti? ¡Deja tu opinión en los comentarios!